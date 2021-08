Leilão de imóveis tem descontos de até 57%

O banco Santander realizará um leilão de 72 imóveis com descontos de até 57%. As ofertas variam entre 47,8 mil reais e 1,2 milhão de reais. O evento é realizado pela leiloeira Sold Leilões até o dia 16 de agosto.

Entre as de arremate estão casas, apartamentos, imóveis comerciais e terrenos localizados em 12 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No estado de São Paulo está a maior parte dos lotes, com 26 opções. Um dos destaques é uma uma casa residencial em Santo André, com 244 metros quadrados, pelo lance inicial 324 mil reais; também há um apartamento em Ribeirão Preto, com três dormitórios e 269 metros quadrados de área total, com lances a partir de 273 mil reais.

Na cidade do Rio de Janeiro, um apartamento de três dormitórios com 54 metros quadrados de área total, localizado no bairro de Campo Grande, tem valor inicial de 113 mil reais, o que equivale a um desconto de 32% no valor de avaliação.

No município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, um apartamento com três dormitórios e 105 metros quadrados de área total está disponível por lances que partem de 156 mil reais. Em Santa Catarina, na cidade de Criciúma, uma casa com 135 metros quadrados tem lance inicial de 173 mil reais, valor 42% menor que a avaliação do imóvel.

No Nordeste, um apartamento com dois dormitórios e 111 metros quadrados de área total, localizado em Salvador, capital da Bahia, tem valor inicial de 162 mil reais. No município de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, o leilão de uma casa residencial com cinco dormitórios e 158 metros quadrados de área total possui lances a partir de 113 mil reais.

Pagamento

O Santander oferece facilidades no pagamento que variam conforme o tipo do imóvel: para os residenciais (exceto terrenos), há financiamento de até 80% do imóvel em até 420 meses, com taxas a partir de 7,99%.

Para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses e taxas a partir de 9,99% ao ano. Todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão e estão disponíveis no site da Sold.

Os imóveis desocupados podem ser visitados mediante o agendamento pelo e-mail imoveis.sac@superbid.net. O leilão será realizado na modalidade condicional, assim todos os lances serão condicionados à aprovação do Banco Santander.

Serviço:

Leilão de Imóveis do Banco Santander

16 de agosto, às 13h30.

Link: https://bit.ly/3zEgpiR