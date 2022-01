Leilão de imóveis do Santander tem descontos de até 60%

O banco Santander realiza no mês de janeiro um leilão de 50 imóveis. Os descontos são de até 60% e os arremates podem ser feitos até o dia 17 de janeiro pelo site da Sold Leilões.

Entre as estão casas, apartamentos, imóveis comerciais, industriais e terrenos localizados em oito estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Os imóveis têm lances iniciais que vão, por exemplo, de R$ 42 mil para uma residência com dois dormitórios em Sousa (PB) até de R$ 807 mil para um apartamento com 640 m² de área total na cidade de São Paulo.

Com 34 opções disponíveis, a região Sudeste concentra a maior parte dos lotes. No Rio de Janeiro, há um apartamento com 135 m² de área útil e valor inicial de R$ 238 mil, 49% menor que o da avaliação. Em Contagem (MG), um apartamento com 62 m² de área total tem lances a partir de R$ 92 mil.

No sul do país, uma casa em Rio Grande (RS) tem desconto de 55% no valor de avaliação, com lances que partem de R$ 131 mil. Em Curitiba (PR), uma sala comercial de 32 m² tem lances partindo de R$ 103 mil, 41% menor que o avaliado.

Já no Nordeste, uma casa com 158 m² de área total, localizada no município de Santa Maria da Boa Vista (PE), tem valor inicial de R$ 107 mil. Já na capital paraibana, João Pessoa, o leilão de um apartamento com 282 m² de área total possui lances a partir de R$ 254 mil.

Todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão, e o Santander oferece facilidades de pagamento que variam conforme o tipo do imóvel: para os residenciais, exceto terrenos, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses. Para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses.

Mais informações e acesso ao edital do leilão estão disponíveis no site da Sold ou no portal do Santander. Opções desocupadas podem ser visitadas mediante o agendamento por e-mail. O leilão será realizado na modalidade condicional, quando todos os lances ficam sujeitos à aprovação do Santander.

Resumo do serviço

Leilão do banco Santander: 17 de janeiro de 2022, às 15h.