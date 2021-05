Leilão de imóveis tem descontos de até 72% 

Durante o mês de maio, o Santander irá leiloar 149 imóveis com descontos de até 72%. Os lances iniciais variam entre 25,4 mil reais e 1,3 milhão de reais. As ofertas podem ser realizadas até o dia 24 de maio, por meio da loja da Sold Leilões, no Superbid Marketplace.

Entre as de arremate estão casas, apartamentos, conjuntos e salas comerciais e terrenos espalhados por 15 estados: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo. O desconto médio dos imóveis é de 41%.

Na região Sudeste, em São Paulo (SP), uma casa com 540 metros quadrados de área total, avaliada em 959 mil reais, está à venda a partir de 554,4 mil reais (42% de desconto). Na cidade de Santo André, na região do ABC paulista, uma casa com 224 metros quadrados de área construída e com 37% de deságio recebe lances a partir de 324,1 mil reais.

Para quem busca um imóvel na praia, o leilão também oferece opções, como um apartamento em Praia Grande (SP), com 91 metros quadrados de área total, a partir de 185 mil reais, o que representa 31% de deságio.

Já na cidade do Rio de Janeiro, um apartamento avaliado em 250 mil reais, está disponível a partir de 159,5 mil reais (36% de deságio). Em Macaé (RJ), um apartamento de 121 metros quadrados de área total está com 41% de desconto, a partir de 135,9 mil reais.

Na região Sul, em Porto Alegre (RS), é possível arrematar a partir de 239,2 mil reais uma casa com 166 metros quadrados de área total. Já em Caxias do Sul (RS), um apartamento com 79 metros quadrados de área total recebe lances a partir de 145,2 mil reais. Em Novo Hamburgo (RS), o arrematante poderá adquirir a partir de 264,4 mil reais um apartamento de 101 metros quadrados de área total (36% de deságio).

O banco Santander oferece facilidades no pagamento em todos imóveis, como parcelamento em até 420 vezes por meio do do crédito imobiliário (sujeito a análise de crédito) e débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão.

Os lances estão sujeitos à aprovação do vendedor. Todas as unidades estão disponíveis no site SuperBid.net e no Santander Imóveis. Os imóveis desocupados podem ser visitados mediante o agendamento.