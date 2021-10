Leilão de imóveis tem lance inicial a partir de R$ 62 mil

A leiloeira Zukerman Leilões irá realizar no dia 16 de outubro a venda de mais de 100 imóveis, entre casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais, ocupados e desocupados.

As propriedades estão localizadas nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e, no Distrito Federal.

Os lances são condicionais e há valores mínimos de R$ 62.700, para uma casa em Balneário Pinhal (RS), por exemplo, e R$ 1.180.300, lance inicial de uma casa em São Paulo (SP).

Em São José do Rio Preto (SP), uma casa de condomínio, com 400,33 m² de terreno e 358,18 m² de área construída, está em destaque com lance inicial de R$ 924 mil, 23% abaixo da avaliação.

O pagamento pode ser parcelado em até 420 vezes, dependendo do imóvel escolhido. Além disso, para os imóveis localizados nas capitais, o arrematante conta com benefício da Zukerman na desocupação da propriedade. Os imóveis desocupados podem ser visitados mediante agendamento.