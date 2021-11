Leilão de móveis tem descontos de até 70%

A Fidalgo Leilões realiza nesta sexta-feira, 26, um leilão de outlet, com oportunidades em adquirir produtos com desconto de até 70% da avaliação. O evento será online e encerra às 14h. Na ocasião serão comercializados 238 lotes, com diversos produtos a de Black Friday, como eletrodomésticos, utensílios, itens de decoração, móveis entre outros.

De acordo com o leiloeiro Douglas Fidalgo, os itens disponíveis para compra são provenientes de logística reversa (uma entrega que acabou não ocorrendo) ou open box, quando a embalagem é aberta. Dessa forma, trata-se de produtos novos, ou com pequenos defeitos.

Os lances iniciais variam de 27,45 reais a 2.199 reais. Abaixo, alguns destaques:

Lance inicial: 405,85 reais; lote 71 - hidrolavadora Eletroplas EL-3500V 1CV bivolt - Todos os itens que compõem a foto não fazem parte do Lote, sendo meramente uma imagem ilustrativa do bem. Vendido no estado em que se encontra

Lance inicial: 925,54 reais; lote 158 - mesa Espanha 1,20 x 0,80 com 4 cadeiras - Todos os itens que compõem a foto não fazem parte do Lote, sendo meramente uma imagem ilustrativa do bem. Vendido no estado em que se encontra

Lance inicial: 475,13 reais, lote 164 - cozinha Poquema Julia três peças A405.32 Branco/Preto - Todos os itens que compõem a foto não fazem parte do Lote, sendo meramente uma imagem ilustrativa do bem.

Lance inicial: 1.912,90 reais; lote 238 - cozinha Julia com balcão preto - Todos os itens que compõem a foto não fazem parte do Lote, sendo meramente uma imagem ilustrativa do bem

Lance inicial: 203,45 reais, lote 260 - mesa de centro com rodízio Saara Artely canela (rack com painel para TV) - Todos os itens que compõem a foto não fazem parte do Lote, sendo meramente uma imagem ilustrativa do bem.

Lance inicial: 64,90 reais, lote 272 - conjunto de mesa de cozinha com tampo de vidro com seis lugares Malva - Todos os itens que compõem a foto não fazem parte do Lote, sendo meramente uma imagem ilustrativa do bem.

Lance inicial: 659,45 reais, lote 02 - Cama Casal Monaco Tcil Móveis Cumaru Rustic - Todos os itens que compõem a foto não fazem parte do Lote, sendo meramente uma imagem ilustrativa do bem.

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar do leilão. É possível conferir a lista completa dos itens a ser leiloados no site da Fidalgo Leilões.