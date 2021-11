Leilão do 5G, PEC dos precatórios, Bradesco e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais sobem na manhã desta quinta-feira, 4, ainda embaladas pela sinalização de que o Federal Reserve (Fed) irá manter a taxa de juros inalterada por mais algum tempo, apesar do anúncio do tapering.

Em decisão monetária da véspera, o Fed comunicou que irá reduzir os estímulos de 120 bilhões de dólares mensais no mercado de títulos americano de 15 em 15 bilhões por mês, com término previsto para julho. A expectativa é de que a alta de juros tenha início logo em seguida, mas não antes do meio do ano que vem.

Após a decisão de quarta, as bolsas americanas estenderam os ganhos, com os índices S&P 500 e o Nasdaq fechando em níveis recordes. Nesta manhã, as bolsas da Europa sobem cerca de 0,5%, refletindo o Fed e dados da economia local. Nesta manhã, o índice de ao produtor europeu voltou a surpreender economistas, ficando em 2,7% no mês de setembro e subindo de 13,4% para 16% na comparação anual.

Orçamento suplementado

No Brasil, investidores devem reagir à aprovação da PEC dos Precatórios pelo plenário da Câmara, na última noite. A proposta, que abre espaço de 91,6 bilhões de reais no orçamento de 2022, ainda precisa ser aprovada em segundo turno na Câmara antes de ir para o Senado.

Como esperado, foi incluída na PEC alterações na regra do teto de gastos, que será corrigido pelo IPCA de janeiro a dezembro, sendo que antes era de junho a julho. Com o índice de inflação em patamares elevados, a medida irá possibilitar gastos de 47 bilhões de reais

Leilão do 5G

Ainda em Brasília, na sede da Anatel, deve ser realizado nesta quinta o leilão do 5G. Com previsão de movimentar 49 bilhões de reais, o certame terá a participação de 15 empresas, tendo entre elas Vivo (VIVT4), TIM (TIMS3) e Claro. O resultado do leilão, porém, deve sair somente nesta sexta-feira, 5.

De olho no Bradesco, com o Itaú no retrovisor

Nesta quinta, investidores ainda estarão atentos à agenda de balanços do terceiro trimestre. Entre os resultados mais aguardados do dia está o do Bradesco, que irá apresentar seus números após o encerramento do pregão.

O banco será o terceiro entre os grandes do país a divulgar balanço. Neste pregão, as do Itaú (ITUB4) devem refletir seu resultado, publicado na noite de ontem. No trimestre, o Itaú teve crescimento anual de 34,8% para 6,779 bilhões de reais. O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) foi de 15,7% para 19,7%

Balanços do dia

Além do resultado do Itaú, investidores ainda devem reagir aos balanços de Unidas (LCAM3), Rumo (RAIL3), Cielo (CIEL3),Cosan (CSAN3), Pague Mnenos (PGMN3), Arezzo (AREZ3), Ultrapar (UGPA3), GPA (PCAR3), Copasa (CCSMG), Marcopolo (POMO4) e PetroRio (PRIO3) - todos esses divulgados na última noite.

Esta quinta também promete ser recheada de resultados. Para hoje, estão previstos os balanços da Tenda (TEND3), Tegma (TEGM3), Minerva (BEEF3), JHSF (JHSF3), Engie (EGIE3), Eneva (ENEV3), BR Properties (BRPR3), Brasil Agro (AGRO3), Burger King (BKBR3), Omega (OMGE3) e Banco ABC (ABCB3).

Agenda econômica

Ainda nesta quinta, às 9h, serão divulgados os dados de produção industrial do Brasil referente ao mês de setembro. A expectativa é de queda mensal de 0,3% e de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda em 2020, a indústria foi um dos primeiros setores a se recuperar da pandemia.

Na agenda internacional, o principal evento será a decisão monetária do Bank of England, o banco central inglês. O consenso é de manutenção da taxa atual de 0,10%. Investidores estarão atentos à ata da reunião, que será divulgada na sequência, em busca de sinais sobre aperto monetário.