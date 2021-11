Leilão do Detran tem carros e motos a partir de R$ 1 mil

O Detran-SP realiza na sexta-feira, 12, um leilão online de 115 carros e motocicletas. São 55 veículos com documentos e 100 veículos recicláveis, sendo que este último só poderá se arrematado por credenciados.

Para os veículos com documentos qualquer pessoa pode arrematar, desde que maior de 18 anos e cadastrado no site da leiloeira. Entre os veículos com documentação, os lances iniciais variam de 1 mil reais a 33 mil reais.

Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial, destaca os seguintes lotes de veículos com documentos: