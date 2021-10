Leilão vende carros esportivos e utilitários com até 74% de desconto

Nesta sexta-feira, 8, a Copart realiza dois leilões de carros online, que inclui modelos como Land Rover, Volvo, Porsche e Hilux com até 74% de desconto.

Às 12h, será leiloado o Volvo XC90 2016/2017. Com lance inicial de R$ 101 mil, o valor do veículo da marca sueca está 32% abaixo do valor de mercado (R$ 313,3 mil).

Para quem tem preferência por utilitários mais robustos, a sessão às 14h oferece a Toyota Hilux CD 2018/2019, veículo de frota com lance inicial de R$ 167 mil, é vendido no mercado por R$ 225,9 mil. Ou seja, o no leilão está 74% abaixo de seu valor de mercado.

Como participar

Os leilões podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados.

As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão, basta cadastrar-se no site da empresa e informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.