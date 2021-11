Como Lerry Granville foi de pedreiro a milionário com leilão de imóveis

O gaúcho Lerry Granville, ex-pedreiro e hoje milionário, conheceu o mercado de leilão de imóveis da pior forma possível: quando seu próprio apartamento foi a leilão, em 2003. Ele se envolveu em contas que não poderia pagar, pegou alguns empréstimos e, no fim, viu a financiadora tomar todos os seus bens para que pudesse quitar o que devia.

Falido e sem dinheiro para pagar um advogado, o então servente de pedreiro passou a acompanhar todo o processo do apartamento no fórum de Porto Alegre. Pesquisou por processos parecidos com o seu e, de tanto estudar, acabou descobrindo um mercado bilionário e totalmente inexplorado no Brasil.

Quando viu seu próprio imóvel ir a leilão por menos da metade do justo, Granville percebeu que estava diante de um mercado cheio de oportunidades de . Além disso, entendeu o porquê os leilões eram feitos e quem saia ganhando com isso.

Nas suas idas ao fórum, o milionário aprendeu muito sobre como os leilões funcionam e descobriu que, com apartamentos como o dele indo a leilão, o dinheiro devido voltaria para o condomínio e poderia melhorar a vida de todos que moravam ali.

Ele entendeu que, se não fossem os leilões, os financiamentos imobiliários seriam muito mais caros dado o risco de emprestar o dinheiro para compra de imóveis. Assim, decidiu “mergulhar de cabeça” nesse mercado e começou a “garimpar” seus próprios leilões.

Granville transformou a tragédia em oportunidade e hoje já arrematou cerca de 200 imóveis, tanto para ele como para outros investidores. Foi investindo em leilões que ele passou de um simples servente de pedreiro para um milionário. Graduou-se em Direito e Marketing pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e se tornou um especialista no que faz.

Caminhada milionária: a virada financeira com imóveis de leilão

Ao se dar conta de que participar de leilões de imóveis pode transformar a vida financeira dos brasileiros, Granville não quis manter o conhecimento apenas consigo. Ele concluiu que outras pessoas precisavam conhecer o potencial deste ramo do mercado imobiliário e, assim, se beneficiar dele. Por isso, depois de todo o patrimônio construído, o especialista decidiu compartilhar o conhecimento que adquiriu com a sua experiência.

Lerry passou a ensinar outras pessoas sobre leilões imobiliários e como ter a chance de fazer dinheiro a partir disso. O programa de mentoria dele já “criou” 27 milionários em menos de um ano. Desde que ele começou a ensinar seu método, mais de 50 pessoas já relataram ter conseguido um patrimônio milionário usando sua estratégia para lucrar com leilões. São pessoas que começaram do zero, muitas vezes sem ter nenhum real no bolso, assim como ele mesmo não tinha… Que buscaram sua própria oportunidade em um mercado esquecido.

O Lerry acredita que todo mundo deveria ter ao menos a oportunidade de conhecer este mercado. É por isso que ele vai ensinar todos os macetes para você em um evento 100% online e 100% gratuito que acontecerá entre os dias 17 e 23 de novembro. E o momento, meu amigo, não poderia ser melhor.

CADASTRE-SE AQUI PARA PARTICIPAR DE 4 AULAS GRATUITAS PARA BUSCAR LUCROS COM IMÓVEIS EM LEILÃO

Um mercado bilionário desconhecido pelos brasileiros

Na época em que começou, Granville recorda que milhares de imóveis iam a leilão o tempo todo, com valor de promoção, e poucas pessoas ficavam sabendo. "Para você ter ideia, já vi a procura ser tão baixa em alguns leilões, que eles permaneciam quase vazios no dia da arrematação”, conta.

Até mesmo hoje, com a pandemia do coronavírus e a maioria dos leilões acontecendo online, muitos ainda permanecem vazios. Esse foi o grande diferencial que ele viu nos leilões de imóveis: “foi quando vi construções a ‘preço de banana’ e com praticamente zero concorrência que eu decidi entrar de cabeça nesse mercado”.

Não importa se você não tem um real no bolso neste momento ou se nunca comprou um imóvel na vida, essa pode ser a SUA oportunidade de ter a tão sonhada casa própria em uma ótima localização pagando muito menos, ou de ter um imóvel que gere renda com aluguéis e engorde o seu patrimônio. Assim como fez Granville, com este flat em Moema, na cidade de São Paulo:

Como você pode ver, o flat valia originalmente R$ 465.086,00. No entanto, Granville conseguiu arrematá-lo em um leilão pela metade do valor justo, a R$ 242.676,78. É possível fazer categoricamente o mesmo, mesmo que você não tenha experiência nenhuma com venda e nunca tenha negociado um chocolate sequer.

Os anos passaram e as pessoas ainda não se deram conta do tamanho da oportunidade que há em participar de leilões. Para Granville, ter quase perdido sua casa apenas lhe abriu os olhos: “foi assim que eu descobri todos os passos necessários para encontrar e comprar imóveis abaixo do valor de mercado, vendendo-os ou alugando-os com alta margem de forma rápida e segura”.

E ele ainda está confiante de que há muito o que lucrar com esse mercado bilionário. Há uma infinidade de novos imóveis indo a leilão diante da que o Brasil viveu na pandemia de covid-19. Para você ter uma ideia, esse mercado cresceu cerca de 70% após a pandemia, segundo pesquisa da Sold Leilões. Para Granville, essa pode ser a chance de fazer o seu primeiro arremate com sucesso. Você não precisa ter muito dinheiro, na verdade, não precisa ter nenhum real no bolso.

Como você viu, Granville começou sem nada e construiu a sua fortuna a partir do zero. Estudou, se especializou e quando percebeu, já havia se tornado um milionário. Foi de um simples servente de pedreiro a um dos maiores especialistas no mercado imobiliário brasileiro.

“Ah, mas isso é porque ele estudou muitos anos… Não vou conseguir fazer algo parecido em tão pouco tempo” Aí é que você se engana. Devido à experiência, Granville sabe exatamente o caminho que você precisará percorrer se quiser ter a chance de ganhar dinheiro com leilões de imóveis. E, só para você ter uma ideia do que estou falando, vou te dar um pequeno “spoiler” da estratégia dele.

INSCRIÇÃO GRATUITA: CONHEÇA O MÉTODO MILIONÁRIO PARA BUSCAR LUCROS COM LEILÃO DE IMÓVEIS

O método de Granville para comprar imóveis em leilões

Você não vai precisar de muito dinheiro ou mesmo conhecimento para aplicar a fórmula de Granville para fazer fortuna arrematando imóveis. Na verdade, você não precisa ter nenhum real no bolso e, ainda assim, poderá aplicar essa estratégia nos próximos meses. Quer saber como, né? Veja só esse exemplo de um leilão de imóvel feito pela empresa de leilões Zuckerman.

O apartamento que está sendo leiloado tem seu valor de mercado original de R$ 461.854,80, no entanto, está sendo negociado com 70% de desconto, por R$ 141.785,31. Não estou dizendo que você deve comprá-lo agora, não é nada disso… Vamos trabalhar no campo hipotético.

Com o passo a passo que o Lerry pretende lhe ensinar, você conseguiria arrematar esse imóvel de R$ 460.000 por até R$ 145.000, ou seja, por uma fração do valor. A vantagem é que quando ele for seu, ele volta ao valor justo. Então, você pode colocar para locação pelo valor de mercado dele (R$ 2.300 mensais) e fazendo o dinheiro investido render até 16% ao ano e mais de 1,3% de aluguel mensal com a estratégia.

Mesmo com a recente alta dos juros, a poupança está rendendo 5,43% ao ano. Me parece muito bom ganhar 16% com imóveis nesse contexto, como no exemplo acima. Veja bem: é um investimento seguro, palpável e que você pode carregar a vida inteira, caso queira. Pode comprar, alugar e ir engordando a sua “carteira” de propriedades.

Mas atenção aqui, eu disse que é seguro, mas até um certo ponto. Se aventurar em um mercado no qual você ainda não tem nenhuma experiência pode sim representar um risco. Por isso é que Granville não recomenda que você faça isso sozinho… Ele sabe das armadilhas que o mercado imobiliário tem, afinal, já foi uma vítima.

Por isso mesmo é que ele não quer que você se arrisque sozinho, sem qualquer conhecimento. Ao invés disso, quer que você aprenda junto com ele. Granville quer te ensinar como arrematar ótimos imóveis, como o que você viu acima, sem concorrência, sem riscos desnecessários e com oportunidade de levar uma boa parcela de lucro. É uma estratégia simples, objetiva e que funciona.

Tanto que, mesmo durante uma das piores crises sanitárias que o mundo já viu, Granville fez com que “nascessem” 27 novos milionários em 2020. Para este ano, as coisas devem ser ainda melhores. Ainda há muita propriedade a “preço de banana” no mercado, e essa pode ser a oportunidade que você estava precisando para começar.

Agora ele está convidando pessoas interessadas em iniciar sua jornada milionária com leilão de imóveis. Se quiser mesmo entrar nessa empreitada junto com Granville e ter a chance de fazer dinheiro arrematando imóveis, ele tem um convite para te fazer. Granville está prestes a revelar a estratégia vencedora neste evento totalmente online e gratuito, que acontecerá entre os dias 17 e 23 de novembro.

CONHEÇA O MÉTODO MILIONÁRIO PARA BUSCAR LUCROS COM LEILÃO DE IMÓVEIS

Inscrição gratuita para treinamento exclusivo

Não importa se você não tem dinheiro agora ou se nunca comprou um imóvel na vida. Basta ter vontade para começar. Se estiver mesmo interessado, basta fazer aqui a sua inscrição para participar do evento. Ao entrar nessa empreitada, você terá acesso a quatro aulas gratuitas em que o Granville explica o seu método.

O método de Granville ensinará como identificar as melhores oportunidades em leilões, desocupar imóveis de maneira rápida, lucrar revendendo ou alugando e como pagar o mínimo de imposto de renda possível, de maneira 100% legal. Será tudo sem segredos mirabolantes e o melhor: totalmente online, para que todos possam participar.

Você não precisa pagar nada para participar das quatro aulas gratuitas. É por isso que eu sugiro que você inscreva-se para conhecer o método do Lerry Granville para arrematar imóveis em leilão. Depois você avalia se faz sentido participar de leilões para ou mesmo para comprar o apartamento dos seus sonhos com desconto.

INSCRIÇÃO GRATUITA: CONHEÇA O MÉTODO MILIONÁRIO PARA BUSCAR LUCROS COM LEILÃO DE IMÓVEIS