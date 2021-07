Lewis Hamilton e Cindy Crawford investem em suco verde

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, de olho na demanda por produtos de saúde e bem-estar, decidiu apostar em uma empresa de suco verde.

A Athletic Greens, que fabrica um pó nutricional, está atraindo investidores externos pela primeira vez desde que foi fundada, há mais de uma década. A SC Holdings, uma empresa de private equity, vai liderar uma rodada de financiamento na quarta-feira, que também inclui celebridades de todos os setores, como o ator Hugh Jackman, a modelo Cindy Crawford e o músico Steve Aoki. A Athletic Greens não quis divulgar os termos financeiros do acordo.

“Realmente nunca havíamos precisado levantar capital”, disse Chris Ashenden, fundador da Athletic Greens, em entrevista. “Tratava-se de selecionar estrategicamente um grupo de pessoas para compartilhar nossa história.”

A empresa espera superar US$ 100 milhões em faturamento em 2021 e usará o investimento em marketing para elevar o perfil da marca. A Athletic Greens vende um único produto com 75 ingredientes diretamente aos consumidores por meio de vendas regulares e de um serviço de assinatura mensal.

Os executivos da Athletic Greens estão atualmente em negociação com investidores famosos sobre como cada um deles ajudará a impulsionar a marca. Outros investidores incluem a ginasta Shawn Johnson, o cantor Mike Posner e o instrutor de fitness Robin Arzon.

Hamilton, sete vezes campeão de Fórmula 1 que renovou contrato este mês com a Mercedes até pelo menos o final de 2023, segue uma dieta vegana e tem incentivado fãs a pararem de comer carne. Ele já havia investido no setor de comida e bebida antes, como no restaurante Neat Burger, que oferece à base de plantas.

A maior parte de seus acordos são de patrocínio, como os relógios IWC, tênis Puma e fones de ouvido Bose. Hamilton também tem uma linha de roupas com a Tommy Hilfiger. Hamilton disse em comunicado que está animado em “apoiar e investir” na Athletic Greens, acrescentando que a bebida faz parte de sua dieta diária.