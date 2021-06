Limite para declaração simplificada eleva IR para 6,8 mi de contribuintes

Um estudo do Observatório de Política Fiscal do Ibre/FGV estima que a restrição ao uso da declaração simplificada do Imposto de Renda aumentará a tributação de 6,8 milhões de contribuintes.

A ideia de limitar o uso da declaração simplificada, que embute desconto automático de 20% (até R$ 16.754,34) sem necessidade de comprovar gastos dedutíveis, faz parte do projeto de lei entregue pelo governo à Câmara com a proposta do governo para o que seria uma segunda fase da reforma tributária.

Se a proposta da equipe do ministro Paulo Guedes for aprovada pelo Congresso, a declaração simplificada só poderia ser usada por contribuintes com renda anual de até R$ 40 mil, o que equivale a uma renda aproximada de três salários mínimos mensais. Quem ganha mais que isso perde a chance de optar por este desconto automático.

Dessa forma, segundo o estudo assinado pelos pesquisadores Manoel Pires e Fábio Goto, a mudança resultaria em ampliação de R$ 103 bilhões da base de renda tributável. Isso elevaria o imposto devido de 6,8 milhões de contribuintes em um total R$ 11,6 bilhões.

O levantamento considera que todos os contribuintes com renda anual até R$ 40 mil já optam pela declaração simplificada. O estudo afirma que os resultados podem ser afetados por mudanças no comportamento do contribuinte e defende que a Receita divulgue números próprios.

Segundo o estudo da FGV, essa mudança no formulário simplificado ajudaria a atenuar o impacto fiscal de outra proposta do que vem sendo chamado de segunda fase da reforma tributária: a correção da tabela do Imposto de Renda.