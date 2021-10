Especialista do Google dará aula gratuita em live da EXAME; participe

Em um mercado de trabalho cada vez mais orientado por dados, qual é a melhor maneira de desenvolver uma mentalidade digital?

É com o objetivo de responder a essa pergunta que a EXAME Academy e a Trevisan Escola de Negócios promovem, nesta terça-feira, 26 de outubro, a live Encontros Academy: Growth Marketing e Vendas Digitais.

Para discutir a crescente relevância do setor (e entender como uma especialização na área pode impulsionar a carreira dos profissionais de marketing e vendas digitais), José Capito, que é head de parcerias da EXAME Academy, vai receber o head de operações e estratégia do Google Cloud Latam, Alessandro Leal.

Com mais de 25 anos de experiência em posições executivas de vendas, marketing, estratégia e finanças, Leal é mestre em administração de empresas pela PUC-RJ e carrega no currículo especializações em negócios em instituições renomadas, como Ibmec-RJ, Harvard e Stanford.

O executivo também é professor convidado na FGV, FIA-USP e Fundação Dom Cabral e mentor de startups na Endeavor, Inovativa e no Google for Startups. No Google, onde trabalha desde 2011, já atuou nas unidades de negócios de Ads e Global Partnerships no Brasil e na região do Vale do Silício, nos Estados Unidos.

A ascensão do marketing digital

Com as medidas de distanciamento e restrição de circulação impostas pela pandemia, governos, empresas e cidadãos comuns viram sua dependência da tecnologia aumentar consideravelmente nos últimos meses.

Não à toa, segundo um estudo recente da consultoria McKinsey, mais da metade (53%) das empresas ao redor do mundo notou um aumento na demanda por compras e serviços online desde o início da pandemia.

Assim, não é de estranhar que a demanda por profissionais capazes de orientar a migração dos negócios para o ambiente digital também tenha crescido exponencialmente nos últimos meses. E, dentre as profissões que se beneficiaram dessa migração dos consumidores para o ambiente virtual, destaca-se o marketing digital.

Com salários que podem chegar à casa dos 30.000 reais para cargos de gestão, a área vem ganhando cada vez mais relevância no mercado — e aparece entre as principais posições consideradas “em alta” pela Pesquisa Salarial Robert Walters 2021, ao lado das áreas de recursos humanos, logística e tecnologia da informação.

Foi de olho nessa crescente relevância do setor para o sucesso dos negócios, que a EXAME Academy e a Trevisan Escola de Negócios decidiram promover o Encontros EXAME Academy desta terça-feira. Uma grande oportunidade para quem exerce ou deseja exercer uma posição de liderança na área de marketing digital.

