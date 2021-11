Live gratuita sobre semicondutores debate como ganhar dinheiro com chips

A pandemia afetou diversos setores da economia, entre eles, a indústria de semicondutores, essencial para praticamente a produção de todo aparelho eletrônico. Apesar de parecer algo distante do dia a dia dos cidadãos, a escassez de material influencia diretamente no bolso do consumidor, encarecendo produtos eletrônicos.

Os semicondutores são um dos componentes essenciais na produção de automóveis, smartphones, relógios e até mesmo nas bilionárias estações espaciais. Com a escassez do componente, a indústria automobilística foi uma das mais afetadas.

Entenda como ganhar dinheiro com a escassez de semicondutores

De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Carlos Moraes, entre 5 milhões e 7,5 milhões de carros deixaram de ser produzidos pela falta de semicondutores. Como consequência, faltam carros zero-quilômetro nas concessionárias. Já aparelhos como smartphones, notebooks e relógios tiveram uma alta expressiva de preços desde março de 2020, com os aumentos chegando a cerca de 50% em alguns casos.

Mas se por um lado a aumentou o para o consumidor final, ela também é vista como uma oportunidade para aqueles que querem ganhar dinheiro. Um componente indispensável para a vida tecnológica como semicondutor é essencial para os dias atuais, e especialistas apostam que nesta indústria neste momento é um bom negócio.

Quero lucrar com a indústria de semicondutores

Este é o tema da live gratuita promovida pela EXAME Invest em parceria com o BTG Pactual digital na próxima quinta-feira, 18, às 15 horas. O bate-papo entre o jornalista Carlo Cauti e o head equities da BTG Pactual Asset Management, Will Landers, vai abordar sobre como investir — e lucrar — na indústria de semicondutores.

Landers foi head Latam de equities na BlackRock por 17 anos e possui um BSBA em finanças e administração pela Georgetown University. A conversa acontece ao vivo no YouTube da EXAME Invest e para acompanhar, basta se cadastrar AQUI.

Participe da live gratuita sobre como ganhar dinheiro com a escassez de semicondutores

O que são semicondutores?

Os semicondutores são mais comumente conhecidos como chips. “Chips são, na verdade, uma pastilha de silício, um pequeno pedaço de silício que é um produto enriquecido a partir da areia. Com esse item semicondutor, nós fazemos a construção de um circuito elétrico, e encapsulamos esse circuito integrado para que ele possa ser usado nas placas eletro eletrônicas", explica Rogério Nunes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores (Abisemi).

Segundo Nunes, os semicondutores são tão importantes nas cadeias produtivas de eletroeletrônicos por que eles são aplicados em todos os produtos que usam tecnologia eletrônica, ou seja, basicamente todos os objetos essenciais atualmente. O componente é usado desde na área médica, agrobusiness, tecnologia da informação, computadores, celulares, e tantas outras coisas.

Inscreva-se em live sobre semicondutores e entenda como ganhar dinheiro com um mercado em escassez