6 livros para começar a investir (ou investir melhor) em 2022

Você tem como meta para 2022 terminar o ano no azul, criar sua ou começar a para a , mas não sabe por onde começar?

Para ajudar nessa missão, a EXAME Invest selecionou 6 livros lançados ao longo de 2021 que trazem lições sobre como organizar o orçamento pessoal e passos para escolher as melhores aplicações financeiras.

Organize seu orçamento de forma automática: conheça o Finanças+

Há títulos para todos os perfis de investidores. Alguns mostram estratégias de grandes aplicadores, enquanto outros tiram dúvidas sobre como organizar as finanças, sair das dívidas e investir.

Veja abaixo as recomendações, que incluem tanto livros novos como novas edições de clássicos.

1 - Batendo o Mercado

Autor: Peter Lynch

Editora: Edipro

Sinopse: O livro resume as lições mais importantes vivenciadas por Peter Lynch, um dos maiores gestores de fundos americano, em duas décadas de investimento. O autor ensina a montar uma carteira de investimentos vencedora tanto ao investidor iniciante quanto aos experientes em busca de aperfeiçoamento.

Sua fórmula inclui realizar uma pesquisa própria para decidir em qual empresa investir e não presumir nada. É preciso acompanhar as histórias, pesquisar e pesquisar mais. Também ensina como elaborar uma estratégia para escolher os melhores fundos mútuos e toca em um ponto-chave: praticar o “invista no que você conhece”.

: R$ 79

Mais informações

2 - Nudge: The Final Edition

Autor: Richard Thaler

Editora: Penguin Books

Sinopse: Originalmente publicado em 2008, o livro do prêmio Nobel de Economia se tornou um importante best seller que ensina a tomar melhores decisões nas mais diversas áreas da vida, inclusive na financeira. Nesta edição, o autor revisa de forma substancial a primeira versão à luz de novas ideias e pesquisas.

Preço: US$ 18

Mais informações

3 - Como escolher e administrar seus investimentos

Autor: Guilherme Rebouças

Editora: Actual

Sinopse: Formado e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas e pós-graduado em derivativos pela USP-BMF, o autor ensina a investir com retornos mais consistentes. Para isso, demonstra que não existe uma receita do sucesso, mas conceitos, teorias e raciocínios que precisam ser conhecidos e estudados para que os investidores possam evoluir e criar os próprios caminhos. Nesse caminho, conhecimentos de filosofia, história, literatura, biologia, física e até psicologia podem ajudar.

Rebouças é estrategista da OBB Capital. Em seu currículo, tem passagens pelo Safra e pelo Itaú como analista de , gestor de fundos, head de gestão de fundos e estrategista de investimentos para clientes private. Já recebeu prêmios como melhor gestor de fundos de ações.

Preço: R$ 84,98

Mais informações

4 - Mulheres que lucram

Autor: Francine Mendes

Editora: Matrix

Sinopse: A economista e empreendedora, fundadora da EQL, plataforma de independência financeira para a mulher, desenvolveu uma metodologia que promove um relacionamento com o dinheiro de forma saudável e produtiva.

Em seu livro, que tem prefácio assinado por Luiza Helena Trajano, fundadora do Magazine Luiza, desfaz crenças e dá dicas para o público feminino sobre como investir o dinheiro, administrar a carreira e sobre qual é a melhor forma de pedir aumento salarial. Para a autora, a independência financeira não existe sem a independência emocional. A mulher que está capacitada nessas duas áreas, portanto, está apta a potencializar talentos e sonhos.



Preço: R$ 39,90

Mais informações

5 - Memórias de um operador da : A incrível trajetória de Jesse Livermore

Autor: Edwin Lefèvre

Editora: Edipro

Sinopse: Pioneiro no uso de análises técnicas, Jesse Livermore tem sua trajetória de superação e sucesso contada por um diplomata e jornalista econômico, com base em uma série de entrevistas que fez com o especulador.

A obra revela como o operador financeiro, que assumia posições de compra e vendas de alto risco, superou grandes tragédias, entre as quais o terremoto de São Francisco de 1906 e a de 1929, conhecida como a “Grande Depressão”. A partir delas, apresenta insights para quem quer se aventurar no mercado financeiro.

Preço: R$ 69

Mais informações

6 - A Riqueza das Nações

Autor: Adam Smith

Editora: Edipro

Sinopse: O clássico do filósofo britânico, considerado o pai da economia moderna, ganha nova edição. A obra, escrita em 1776, ditou os pilares do liberalismo ao abordar o livre comércio e expansão econômica. São abordados temas como divisão do trabalho; composição de preços das mercadorias e também teorias, como a mão invisível e a que se relaciona à acumulação de capital. A obra original é dividida em cinco volumes, reunidos nesta edição integral.

Com capa dura, acabamento e mais de mil páginas, o clássico conta com a revisão técnica e os comentários do professor doutor Maurício Chalfin Coutinho, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Preço: R$ 179



Mais informações