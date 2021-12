Localiza e Unidas avançam até 4% na bolsa após Cade aprovar fusão

As de Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3) ficam entre as maiores altas do após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar a fusão das duas empresas. Os papéis da Unidas disparam 4,43%, enquanto os da Localiza tem ganhos de 3,62% por volta das 14h.

A compra da Unidas pela Localiza foi anunciada em setembro de 2020 e desde então estava pendente de aprovação junto ao órgão antitruste. A Localiza é líder do setor de locação de veículos e a Unidas é sua principal concorrente, o que poderia gerar concentração no mercado, na avaliação do Cade.

Ainda assim, o órgão aprovou a operação mediante alguns “remédios que mitiguem riscos à concorrência”, como a venda "significativa" de ativos, incluindo a marca Unidas. Com a fusão das duas companhias, apenas a Movida (MOVI3) agora é capaz de rivalizar com o novo negócio. Os papéis da Movida operam em alta de 0,39%.

O caso foi decidido pelo presidente do Cade, Alexandre Cordeiro Macedo, que acompanhou voto da relatora Lenisa Prado, que considerou que os remédios propostos para se tentar evitar prejuízo à concorrência são suficientes.

Na ponta oposta, a conselheira Paula Farani considerou que a operação anunciada no ano passado, em que a Localiza fez oferta de compra da Unidas por cerca de 12 bilhões de reais, é uma "fusão em direção ao monopólio". O voto dela foi acompanhado pelo conselheiro Sérgio Ravagnani, que considerou que os desinvestimentos propostos, não informados durante a sessão, "são insuficientes" para mitigar os riscos à competição.

*Com a Reuters