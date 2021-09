Localiza e Unidas disparam até 10% na bolsa após parecer favorável do Cade

As de Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3) dispararam 10,07% e 8,92%, respectivamente, por volta das 10h45 desta quarta-feira, 8. Os papéis reagem a um parecer da Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que recomendou a aprovação da fusão das empresas.

O negócio está aguardando aprovação do órgão antitruste desde que foi anunciado, em setembro de 2020. O obstáculo para a operação era o receio de concentração de mercado: a Localiza é líder do setor de locação de veículos e a Unidas é sua principal concorrente. Com a fusão das duas companhias, apenas a Movida será capaz de rivalizar com o novo negócio.

Ainda assim, o Cade não recomendou barrar a operação por entender que é possível adotar alguns “remédios que mitiguem riscos à concorrência”. O órgão antitruste pretende exigir um plano de desinvestimentos do novo negócio que envolva a venda de ativos a concorrentes.

Com relação às prováveis mudanças, Localiza e Unidas apresentaram ao Cade uma proposta que envolve a venda de parte da operação do aluguel de veículos da Unidas, e a reavaliação do contrato de parceria entre a Localiza e americana Vanguard, que possui as marcas National, Alamo e Enterprise. O documento do Cade não divulgou detalhes sobre as mudanças porque a informação é confidencial.

O órgão deve emitir uma decisão final sobre a fusão até o dia 6 de outubro, informaram ambas as companhias em fatos relevantes. Mesmo ao final do prazo, o período de análise ainda pode ser postergado em 90 dias.

O que pensam os analistas

O saldo foi positivo na visão de analistas, que foram surpreendidos pelo parecer favorável. “Esta recomendação é um sinal positivo, pois muitos investidores esperavam a reprovação do negócio nesta primeira revisão do processo, devido ao recente fluxo de notícias desfavoráveis (o mercado migrou para nosso pior cenário recentemente)”, destacam analistas da Necton Research em relatório.

A recomendação da casa é de compra para os dois papéis, com preço-alvo de 75 reais para Localiza e de 32 reais para a Unidas — o que representa um potencial de valorização (upside) de 35% e 28% em relação ao fechamento do último pregão.

Outro ponto importante foi que o setor de aluguel de frotas e venda de carros usados não foi encarado como fonte de concentração. “A decisão do Cade deixa claro que a principal concentração nos mercados é no segmento de locação de veículos [RAC, na sigla em inglês]. Os segmentos de frotas e carros usados não devem gerar concentração, dado que são mercados diferentes. Isso também facilita a fusão”, afirma Vitor de Melo, analista do BTG Pactual digital.

Em relatório, o Goldman Sachs mostra que a proposta de venda de ativos em RAC poderia ser compensada no pela aquisição de carros e abertura de novas lojas para os segmentos de frota e veículos usados. O preço-alvo do banco para as ações da Localiza é de 69 reais (upside de 24,5%).