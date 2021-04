Locaweb apresenta balanço do 4º tri após gastar R$ 322 mi em aquisições

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Fenômeno da de valores brasileira, Locaweb vai divulgar nesta quarta-feira (23) o balanço financeiro da empresa do 4º trimestre de 2020. A companhia de tecnologia abriu capital em fevereiro do ano passado e, desde então, as dispararam mais de 400% na B3. Em relação aos resultados financeiros, porém, a expectativa é de crescimento agressivo por conta de diversas aquisições que a companhia realizou no período.

Durante os meses de julho, agosto e setembro do ano passado, a Locaweb registrou receita líquida de 126,2 milhões de reais, 23,8% maior do que a registrada um ano antes. O bruto ficou em 54,9 milhões de reais, o que registrou uma alta de 28,3% ante o mesmo trimestre de 2019. Já o lucro líquido foi de 7,8 milhões de reais. O Ebitda, por sua vez, somou 30,9 milhões de reais (alta de 4,4%).

Em relação aos números registrados no 4º trimestre de 2019, é preciso lembrar que a companhia ainda vivia um período anterior à pandemia do novo coronavírus no Brasil – e que acelerou os negócios digitais. Mesmo assim, a empresa de tecnologia apresentou com crescimento de 25,8% na receita líquida, que somou 105,2 milhões de reais. O lucro líquido ficou em 10,4 milhões de reais – 22,6% maior do que o obtido no mesmo trimestre de 2018.

O período entre outubro e dezembro de 2020 foi movimentado para a Locaweb. A empresa realizou cinco aquisições no período, com a compra das startups Social Miner, Etus, Ideris, Vindi e Melhor Envio. Somadas, as operações custaram mais de 320 milhões de reais. A mais cara foi a VIndi, que faz a gestão de sistemas de pagamentos. O negócio foi fechado em 180 milhões de reais.

“Fiz o IPO e peguei dinheiro para fazer aquisições. Agora é preciso entregar”, disse Fernando Cirne, presidente da Locaweb, em entrevista para a EXAME realizada no ano passado. No trimestre seguinte, a empresa viria a realizar outras aquisições, mas agora graças a captação de mais recursos com uma oferta de follow on.