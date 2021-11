Lockdowns na Europa elevam demanda por ações do ‘fique em casa’

A perspectiva de lockdowns na Europa aumenta o apelo de de empresas que se beneficiam de restrições relacionadas à pandemia destinadas a limitar novos casos de Covid-19.

As ações da fabricante de kits de refeição HelloFresh, da empresa de entrega de comida Just Eat Takeaway.com e da fabricante de hardware de computador Logitech International estavam entre os papéis com maior demanda depois de a Alemanha não descartar um novo lockdown.

Na Áustria, o governo decretou lockdown nacional a partir da semana que vem em medida anunciada pelo chanceler Alexander Schallenberg na sexta-feira.

“Com os casos de Covid aumentando em países como Alemanha, França e Portugal, existe o temor de que o anúncio de hoje seja um indicativo da posição de outras nações europeias dentro de duas a três semanas”, disse Joshua Mahony, analista de mercado sênior do IG Group, em comentários por e-mail.

Por outro lado, ações de empresas que ganham com a reabertura das economias, como do setor de viagens, recuavam. A TUI, a International Consolidated Airlines Group, controladora da British Airways, e a Deutsche Lufthansa também mostravam perdas.

Ações do segmento “fique em casa” perderam terreno este ano, uma vez que a distribuição de vacinas levou governos a relaxarem as restrições, enquanto o aumento do rendimento dos títulos também pesou sobre papéis de tecnologia muito caros que deram um salto em 2020.