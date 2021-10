Loft compra startup mexicana TrueHome e inicia expansão global

A Loft, uma das maiores empresas do país na compra e venda de imóveis com um modelo digital, anunciou a compra da startup mexicana TrueHome nesta sexta-feira, 29 de outubro. O negócio, cujo valor não foi revelado, representa o início da expansão internacional da companhia.

A TrueHome é considerada a líder do mercado mexicano em compra e venda de imóveis de forma digital. Fundada em 2017 pelos empreendedores Raul Villareal e Alvaro Cepeda, a TrueHome é uma plataforma que oferece serviços para compra, venda e financiamento de imóveis e realiza centenas de operações por mês.

A proptech -- como são chamadas as startups dedicadas ao setor imobiliário -- está presente nas cinco principais cidades do México: Cidade do México, Puebla, Guadalajara, Querétaro e Monterrey, localidades onde tem mais de 600 parcerias com corretores, imobiliárias e incorporadoras.

Com a entrada no segundo maior mercado de imóveis da América Latina, a Loft amplia em 75% o mercado endereçável por seus produtos imobiliários e financeiros.

"A visão da TrueHome tem total sinergia com a proposta da Loft, que é a de facilitar a transação imobiliária com tecnologia na base e atendimento humanizado na ponta”, afirmou Mate Pencz, fundador e co-CEO da Loft.

"Mapeamos o negócio como uma oportunidade de expandirmos nossas operações para o México por meio de um modelo de colaboração com um player local de destaque", disse o empreendor, que fundou a Loft em 2018 junto com Florian Hagenbuch.

A TrueHome havia captado aproximadamente 10 milhões de dólares em duas rodadas de investimento, com participação da Mountain Nazca, Monashees, Class 5 Global e Carlos Ottati (fundador da startup mexicana Kavak, de carros usados), que passarão a ser acionistas da Loft. A startup brasileira havia participado dessas rodadas.

Com o negócio, a TrueHome passará a ter acesso aos recursos tecnológicos e produtos financeiros da Loft. A startup mexicana, por sua vez, seguirá sendo liderada por seus fundadores, Villareal e Cepeda.

"Somando a expertise da Loft com o nosso conhecimento do mercado mexicano, a plataforma digital, a capilaridade e a maturidade que alcançamos nestes quatro anos, temos confiança de que fortaleceremos nossa posição de liderança no país", afirmou Villarreal.

Plano de expansão

A aquisição da TrueHome, por sua vez, dá continuidade a um agressivo plano de expansão da Loft, acelerado depois da rodada Series D em que levantou 525 milhões de dólares em março e maio. O aporte levou o valuation da companhia para 2,9 bilhões de dólares, o que a colocou como uma das mais valiosas startups da América Latina.

Uma das principais frentes de expansão é na oferta de produtos financeiros relacionados à jornada de aquisição de imóveis. A Loft lidera o mercado de originação de crédito imobiliário no Brasil, com 7 bilhões de reais financiados, segundo dados anualizados do segundo trimestre de 2021 já contando a CrediHome, adquirida em agosto.

Um mês antes, havia comprado a CredPago, considerada a maior fintech do país dedicada a oferecer garantias para quem quer alugar uma casa ou um apartamento.

Além da originação de crédito imobiliário e de outros produtos financeiros, como seguro residencial, a Loft tem um marketplace de compra e venda de imóveis em uma plataforma digital que alia tecnologia com atendimento de corretores na ponta.

A expansão se dá também dentro do Brasil. Recentemente, a startup iniciou operações em Belo Horizonte (de forma orgânica) e em Porto Alegre (por meio da aquisição de uma imobiliária gaúcha, a Foxter). São mais de 25.000 imóveis na plataforma digital nas duas capitais e nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Uma das apostas e diferenciais da startup é um modelo de precificação do valor de compra em cima de uma base crescente de dados com informações de transação. A ferramenta considera mais de 250.000 imóveis de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte que registraram alguma transação nos últimos dez anos.

Em parceria com a EXAME, a Loft lançou o Índice Especulômetro EXAME-Loft, que revela a diferença média de valores entre os imóveis anunciados na plataforma e o efetivamente acertado e registrado em cartório na cidade de São Paulo.

O racional comprovado de maneira empírica é que os imóveis anunciados nas respectivas plataformas com valores mais realistas são negociados mais rapidamente, o que economiza tempo e dinheiro para todas as partes.

Imóveis anunciados na plataforma da Loft são negociados em média em 2 a 3 meses, contra uma média do mercado de 8 a 9 meses.