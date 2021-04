Loft recebe investimento recorde de US$ 425 mi e é avaliada em US$ 2,2 bi

Como os investimentos devem ser utilizados

O dinheiro recebido pela Loft já tem ao menos dois destinos definidos. Parte será utilizada para fortalecer a infraestrutura da plataforma transacional, principalmente em análise de dados. Também serão realizados investimentos para fortalecer a experiência do consumidor. “O cliente passou a exigir um padrão de excelência maior e quem quiser ser líder de mercado vai precisar ter uma experiência digital transparente e eficiente”, diz Pencz.

Atuando com a compra, reforma e venda de imóveis pela internet, a startup cresce rapidamente no Brasil, mesmo que ainda opere somente em duas cidades: São Paulo e Rio de Janeiro. A prova é que a empresa atingiu valor de mercado de mais de 10 bilhões de reais com menos de três anos de operação. “Existe uma robustez no mercado imobiliário brasileiro como um todo, um voto de confiança no Brasil”, afirma o empresário.

A companhia ganha dinheiro revendendo imóveis pela internet. São duas formas de negócio. Uma consiste em comprar, reformar e vender os apartamentos por conta própria. A outra é baseada no modelo de marketplace, em que a Loft faz o meio de campo para que terceiros vendam imóveis usando plataforma – e lucra com as transações.

Ainda deficitária, a Loft vem tentando aumentar suas formas de obter receita. Em julho do ano passado, a companhia deu seu primeiro passo em direção ao mercado de aluguéis com a compra da Uotel, que mais tarde viria se chamar Nomah. A startup realizou um investimento de 50 milhões de reais na plataforma especializada na locação de curta e média duração.

Meses depois, mais uma aquisição. Agora com a compra da Invest Mais, fintech especializada em crédito imobiliário e que faz mais de 1.000 financiamentos de imóveis por ano. De valor não revelado, esta foi a quarta negociação concretizada pela Loft no intervalo de um ano – a empresa já havia comprado, além da Uotel, as startups Spry, que faz análise de dados, e Decorati, de decoração de ambientes.