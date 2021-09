Luciano Hang na CPI da Covid; diesel mais caro e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Encontro de BCs, Westwing, M. Dias Branco e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais se recuperam de fortes quedas da última sessão, com alívio em mercado de títulos americano

CPI ouve Luciano Hang, dono da Havan, nesta quarta-feira

Senadores pretendem aprofundar as investigações sobre o financiamento de fake news, o "gabinete paralelo" do governo Bolsonaro e as irregularidades cometidas pela Prevent Senior

Diesel fica mais caro nesta quarta, e deputados discutem alta

Com o ajuste, o valor médio do diesel vendido pela companhia a distribuidoras passará de 2,81 reais para 3,06 reais por litro

Com PEC dos Precatórios e reforma do IR o mercado sossega, diz Guedes

Ministro da Economia afirmou que o governo tem os instrumentos para lidar com a inflação e que Bolsonaro defende a redução dos impostos sobre combustíveis

Com Semenzato como investidor, Embelleze quer virar 'edtech'

Plano de expansão da marca de produtos de beleza e de cursos profissionalizantes incluem espaços físicos integrados e educação digital

Com aporte de até R$ 20 mi da Multilaser, KPTL quer fundo 100% govtech

Uma das principais fabricantes de eletroeletrônicos no país, a Multilaser pretende num fundo dedicado a expansão de startups dedicadas à inovação no serviço público. Entenda o racional da ideia

China injeta US$ 15,46 bi no sistema financeiro, com Evergrande no radar

Nas últimas semanas, a China intensificou esforços de manter a liquidez do sistema bancário em meio a preocupações com a gigante do setor imobiliário Evergrande

Trocar fundo imobiliário por ? Pense duas vezes, dizem gestores

Com queda de até 30%, FIIs foram afetados pela pandemia e agora têm a recuperação prejudicada pela alta da inflação e dos juros, que levam o investidor para a renda fixa

Procura startup? Sling Hub encontrou 24.409 e dá o caminho das pedras

Plataforma começou com dados de startups do Brasil e do México e agora se estende ao Chile, Colômbia, Argentina, Peru e Uruguai

Petrobras, PetroRio ou 3R: Qual ação para aproveitar a alta do petróleo?

Em meio a riscos de interferência, analistas avaliam se da Petrobras estão atrativas em relação às petroleiras privadas

Sanepar: qual a estratégia da empresa com 99% de acionistas pessoa física

Reinventar canais de comunicação é principal desafio (e ferramenta) para lidar com grande base acionária de CPFs

Vale conclui resgate dos 39 funcionários presos em mina no Canadá

No domingo, 39 empregados não puderam sair da mina devido a danos no eixo que abriga o meio de transporte (espécie de elevador) entre a superfície e o subsolo

Instagram anuncia mudança da função 'amigos próximos' com teste no Brasil

Função passa a se chamar "pessoas selecionadas" e terá maior flexibilidade na hora de compartilhar

Política e mundo

IGP-M: inflação do aluguel cai 0,64% em setembro; alta é de 16% no ano

O minério de ferro continua influenciando o resultado do IGP-M. Saiba como

Tasso Jereissati anuncia apoio a Eduardo Leite e empata prévias no PSDB

Governador gaúcho, que tem apoio de sete estados, acredita que influência de senador pode ajudá-lo no Nordeste. Doria tem endosso de cinco diretórios

PSB e PCdoB devem formar federação; entenda as regras do novo modelo

Após derrubada de veto, siglas buscam montar federações; Cidadania pode formar bloco com PV e Rede para eleição de 2022

Por unanimidade, PSL aprova convenção para oficializar fusão com DEM

Estratégia de ambas as legendas com o casamento é criar partido com o maior fundo eleitoral para disputar a Presidência em 2022

Senado debate lei que pode complicar punição de improbidade administrativa

Uma das principais mudanças previstas na proposição é a condenação apenas para agentes públicos que agirem com dolo

Enquanto você desligou…

5 filmes e séries inspiradores sobre empreendedorismo feminino

De cinebiografias a reality show: veja uma lista de conteúdos sobre empreendedorismo protagonizados por mulheres para se inspirar

Com empate, Palmeiras elimina Atlético-MG e vai à final da Libertadores

Verdão sai atrás, iguala com Dudu e avança devido ao gol fora de casa

Peru fecha fortaleza inca para gravação do novo 'Transformers'

Depois de Machu Picchu, fortaleza de pedra é o segundo lugar do império inca a servir de locação para o novo filme da saga; longa também será rodado no centro histórico de Cusco e na Amazônia

Contrabando, armas e ex-KGB: conheça o time que venceu o Real Madrid

Sheriff, time da Moldávia e estreante na competição, venceu o Real Madrid na Champions League

Nove dias após erupção, lava de vulcão de La Palma chega ao oceano

Autoridades alertaram sobre possíveis explosões e nuvens de gás tóxico quando a lava chegasse ao mar

Aumento do óleo diesel pode gerar nova greve dos caminhoneiros

Uma possível paralisação dos transportadores rodoviários, motivada pelos elevados preços do diesel, não é descartada, segundo o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores

Agenda

Nesta quinta-feira (29), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

No Brasil, é divulgado o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) de setembro, indicador que mede a variação de preços para reajuste de contratos de aluguéis, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Nos EUA, os valores dos estoques de petróleo bruto e em cushing serão divulgados pelo Energy Information Administration. Também nos EUA, o presidente do Fed, Jerome Powell fará um pronunciamento.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de setembro, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

"Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum" – Jim Rohn, empreendedor.

Abertura de mercado

