Luciano Szafir sobre robô da Nasa investidor: 'não entendo nada'

Szafir conta no vídeo postado no Instagram que tem com frequência dores no nervo ciático e que, no dia da gravação, estava com uma que só o fazia pensar que precisava falar com o seu médico e tomar medicamentos que pudessem aliviar o sofrimento.

"Eu não estava nem entendendo o que eu estava lendo. Se eu estivesse vendendo salsicha ou investimento, eu não estava entendendo tamanha a dor. Mas não há justificativa. A atitude responsável que eu deveria ter tomado era dizer 'gente, eu não tenho condições de gravar esse comercial porque eu não estou tendo a compreensão do que estou falando'.'"

Ele assume que não teve essa atitude e que, como consequência, está pagando por isso. "Vim aqui pedir perdão, pedir desculpas."

Luciano Szafir contou ainda que pediu para que o vídeo fosse retirado do ar (embora ele continue a circular pelo WhatsApp, por exemplo) e afirmou que não é sócio da empresa nem tem relação com quem é. Segundo ele, o cachê que recebeu pela propaganda -- de valor não revelado por ele -- será doado a alguma instituição de caridade a ser escolhida por seu empresário ou sua assessoria de imprensa.

No fim do vídeo, Szafir afirma que não pretende mais voltar ao assunto. "Eu errei e as pessoas estão falando mal de mim. Eu não estou fazendo esse vídeo para limpar a minha imagem. Tenho alguns anos de carreira e isso pode acontecer. Estou fazendo esse vídeo porque eu realmente me preocupo com os investimentos de outras pessoas e que outras pessoas sejam prejudicadas."

"Por favor, abram o olho, cuidem dos seus investimentos e da sua saúde porque vivemos um período difícil", conclui.