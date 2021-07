É possível lucrar com day trade? Profissionais explicam

É possível ganhar dinheiro na de valores de várias maneiras, como e position trade. Mas é o que tem ganhado popularidade diante da alta volatilidade do mercado financeiro e o momento econômico do país. Afinal, é possível aumentar os rendimentos com day trade?

Segundo especialistas, sim. Mas sem realizar operações no escuro. Existe uma análise de mercado que considera tanto o movimento histórico dos ativos quanto as tendências. Além disso, como a volatilidade da bolsa de valores é marcante, cenários imprevisíveis podem acontecer. Por isso, é importante fazer um bom gerenciamento de risco.

Para ajudar quem planeja operar day trade com inteligência, a Atom S/A promove de 19 a 25 de julho a Semana da Retomada. São quatro aulas 100% online e gratuitas, onde os profissionais da maior mesa de traders da América Latina ensinam o passo a passo para fazer operações de day trade na bolsa de valores e aproveitar as oportunidades de lucros diários.

Os fundadores da Atom são dois irmãos: Joaquim Paiffer, considerado um dos maiores traders do Brasil e conhecido por seu método que o deixou milionário aos 21 anos; e Carol Paiffer, CEO da Atom, investidora da Shark Tank Brasil, trader e reconhecida pelo seu jeito responsável e seguro de ensinar as pessoas do zero.

Eles estão há 16 anos no mercado financeiro e já capacitaram mais de 40.000 pessoas. Além disso, dão a chance de os traders operarem com o capital da Atom. Ou seja, sem risco para quem vai começar a operar.

Aprenda a operar day trade com quem realmente entende do assunto. Participe da Semana da Retomada.

Entenda, a seguir, um pouco mais sobre cada uma das três modalidades mais populares na bolsa e por que é tão importante estudar para operar day trade.

Swing trade

É indicado para quem quer fazer operações de curto e médio prazo. Cada operação, entre a compra e a venda de um ativo, dura pelo menos alguns dias ou semanas. Eventualmente, o intervalo pode chegar a alguns meses.

Para conseguir ganhar dinheiro dessa forma, o investidor foca em monitorar tendências de mercado de efeito alongado. As ferramentas mais usadas costumam ser os gráficos de preços e o histórico de variação das cotações dos ativos.

Position trade

É uma operação na bolsa de valores cujo objetivo é gerar lucros com ativos no médio a e com duração de semanas ou meses. Para isso, o investidor precisa ter paciência, identificar ativos com potencial de retorno e acompanhar as oscilações do mercado financeiro.

A tomada de decisão não depende tanto das oscilações momentâneas. Permanecer posicionado depende de uma tendência. Por isso, é fundamental que o investidor consiga identificar essas tendências, ficando atento aos sinais de reversão.

As avaliações sobre os ativos podem ser feitas tanto por meio da análise gráfica quanto da fundamentalista, ferramentas que ajudam na identificação de tendências relativas aos preços na bolsa de valores e na tomada de decisão.

Day trade

É uma operação de compra e venda de um ativo realizada em um único dia na bolsa de valores, tendo a duração de uma operação por horas, minutos ou até mesmo segundos. O objetivo do investidor é obter lucros diários com a oscilação de do ativo financeiro entre a abertura e o fechamento do mercado.

O conceito é fácil de entender. Mas é importante que se aprenda de forma séria e responsável, pois se trata de uma modalidade arriscada. Portanto, se você tem interesse em se capacitar nessa modalidade, procure por um mentor que ensine a fazer um ótimo gerenciamento de risco, com seriedade e segurança.

Entenda mais sobre esse mundo cheio de possibilidades. Participe da Semana da Retomada. As vagas são limitadas!