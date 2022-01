Lucro do J.P. Morgan supera estimativas com aumento de fusões e aquisições

O J.P. Morgan Chase & Co divulgou uma queda de 14% no do quarto trimestre nesta sexta-feira, mas superou as estimativas de analistas, ajudado por um desempenho estelar em sua unidade de banco de investimento que compensou uma desaceleração em seu braço comercial.

O maior credor dos Estados Unidos, cujas fortunas são frequentemente vistas como um barômetro da saúde da economia americana, registrou um salto de 28% na receita de banco de investimento, enquanto a receita geral de negociação caiu 13%.

Grandes credores dos EUA se beneficiaram de maiores gastos do consumidor, enquanto seus braços comerciais ganharam com a volatilidade excepcional nos mercados financeiros no ano passado.

No entanto, a inflação crescente, uma potencial desaceleração econômica induzida pela Ômicron e as receitas comerciais retornando aos níveis normais após um ano excepcional devem desafiar o crescimento do setor bancário nos próximos meses.

As do J.P. Morgan, que subiram 6% este ano, caíram 3% nas negociações antes do pregão de sexta-feira.

"A economia continua indo muito bem, apesar dos ventos contrários relacionados à variante Ômicron , inflação e gargalos na cadeia de suprimentos", disse o presidente-executivo do J.P. Morgan, Jamie Dimon.

"Continuamos otimistas com o crescimento econômico dos EUA, já que o sentimento dos negócios está otimista e os consumidores estão se beneficiando do crescimento de empregos e salários."

O déficit comercial no quarto trimestre foi amortecido por mais uma forte exibição em seu banco de investimento, já que a atividade global de fusões e aquisições quebrou recordes de todos os tempos em 2021 e elevou as taxas de banco de investimento a um recorde no primeiro semestre do ano.

O setor bancário de Wall Street permaneceu forte durante a maior parte do ano passado, quando grandes patrocinadores financeiros e empresas começaram a fazer negócios, ajudando a elevar as taxas de bancos de investimento para os níveis mais altos de todos os tempos.

Durante o trimestre, o J.P. Morgan manteve sua posição como o segundo maior provedor de consultoria de M&A do mundo bancário depois do Goldman Sachs, de acordo com a Refinitiv. As tabelas classificam as empresas de serviços financeiros pela quantidade de taxas de fusões e aquisições que geram.

No geral, o credor registrou um lucro de US$ 10,4 bilhões, ou US$ 3,33 por ação, no trimestre encerrado em 31 de dezembro. Analistas estimaram um lucro de US$ 3,01 por ação, segundo dados da Refinitiv.

A receita permaneceu quase estável em US$ 30,3 bilhões. Os lucros do banco também foram impulsionados pela liberação de reservas de US$ 1,8 bilhão.

Durante o trimestre, o JPMorgan retirou mais fundos que havia reservado durante o auge da pandemia, antecipando uma onda esperada de inadimplência.

Mas isso não aconteceu, graças a uma política monetária favorável ao consumidor e cheques de estímulo do governo que impulsionaram os gastos do consumidor, permitindo que os bancos liberassem bilhões de suas reservas para perdas com empréstimos.

A Wells Fargo & Co reportou um salto de 86% no lucro do quarto trimestre na sexta-feira, impulsionado por ganhos com a venda de seus negócios de gestão de ativos e fundos corporativos.

O Goldman Sachs, o principal banco de investimentos de Wall Street, divulgará os resultados na terça-feira, enquanto o Morgan Stanley e o Bank of America completam a temporada de resultados na quarta-feira.