Lucro FGTS 2021: Saiba quem vai receber e quando poderá sacar

Até o final do mês de agosto, a Caixa Econômica Federal vai depositar na conta dos trabalhadores parte dos lucros do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), referente a 2020. O fundo teve de R$ 8,5 bilhões no ano passado, e parte disso será dividida entre os trabalhadores que possuíam algum valor na conta vinculada do Fundo no dia 31 de dezembro.

Segundo a Caixa, o crédito nas contas vinculadas do FGTS será feito até o dia 31 de agosto.

O valor da distribuição de resultados será definido na semana que vem, no dia 17, durante reunião do Conselho Curador do FGTS. A divisão dos valores deve ser menor que a do ano passado, já que o lucro caiu 25%, passando de R$ 11,32, em 2019, para R$ 8,47 bilhões, em 2020.

Se a média de distribuição do ano passado for mantida (66,3% do lucro), o valor que poderia ser distribuído chegaria a R$ 5,9 bilhões.

Para especialistas, a queda no resultado do lucro do FGTS foi causada pelo aumento do desemprego e redução dos depósitos nas contas vinculadas do Fundo, além do saque emergencial de até um salário mínimo, que foi permitido excepcionalmente por causa da pandemia de Covid-19.

Em 2018, uma lei determinou que a distribuição dos lucros do FGTS fosse integral. No entanto, em 2019, houve uma nova mudança na legislação do Fundo que deixou de obrigar a distribuir 100% do lucro, mas não definiu um percentual. Com isso, a análise de quanto deve ir para a conta do trabalhador ficou a cargo do Conselho do FGTS.