Luiza Trajano entra na lista das pessoas mais influentes da revista Time

O que a ginasta Simone Biles, a escritora Shonda Rimes, o jogador de futebol americano (e marido da Gisele Bündchen) Tom Brady e o CEO da Apple Tim Cook têm em comum com a empresária Luiza Trajano? Todos foram listados como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, na categoria Titãs.

A publicação elegeu Trajano como uma referência e sua área de atuação. A revista tem como tradição solicitar a outras personalidades que escrevam sobre os novos listados. Essa tarefa coube ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também já figurou entre os mais influentes.

"Em um mundo de negócios ainda dominado por homens, a brasileira Luiza Trajano conseguiu transformar o Magazine Luiza, que começou como uma única loja em 1957, em um gigante do varejo de dezenas de bilhões. É uma grande conquista — uma entre muitas", escreveu Lula.

Trajano é a única brasileira entre os 100 mais influentes. No ano passado, o influenciador digital Felipe Neto e o presidente Jair Bolsonaro figuravam na lista. Entre os líderes políticos, a publicação destacou Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Xi Jinping, presidente da China, e o líder do Talibã Abdul Ghani Baradar.

“Nunca me filiei a partido político, mas sou uma política”

Trajano participou do podcast ESG de A a Z, produzido pela EXAME, em abril. A empresária deu mais detalhes sobre seus planos políticos. Ela chegou a figurar em uma lista como provável candidata a vice-presidente numa chapa com Lula.

A empresária liderou um grupo de empresários que trabalhou para auxiliar o governo a vacinar a população. Comprar o imunizante, no entanto, não estava nos planos. Trajano, que transformou o Magazine Luiza em uma das maiores varejistas do Brasil, deixa claro que há coisas que são do governo, e outras que são da iniciativa privada.

O que nenhum dos lados pode deixar de se preocupar é com o desenvolvimento social do país. De sua fazenda nos arredores de Cássia, em Minas Gerais, a empresária participou do podcast ESG de A a Z, produzido pela EXAME. Na conversa, Trajano falou sobre vacina, diversidade, varejo e a chance de entrar para a política.

Ouça o podcast: