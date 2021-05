Lula lidera corrida eleitoral; milionário aos 24 anos e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EXAME/IDEIA: Lula consolida liderança em 2022 e venceria Bolsonaro com 45%

O ex-presidente estava com 28% das intenções de voto em janeiro deste ano e passou a liderar as pesquisas

EXAME/IDEIA: Desaprovação de Bolsonaro se mantém recorde há dois meses

O passo lento da vacinação contra a covid-19 no Brasil é o principal motivo que aumenta o sentimento negativo em relação ao governo federal

Milionário aos 24 anos: conheça a história do investidor Lucas Rufino

Lucas Rufino, do canal 1 milhão com 30, compartilha nas redes sociais dicas sobre investimento e empreendedorismo

Minério de ferro em queda e o que mais move o mercado

Mercado internacional tem dia de busca por risco, com índices de se recuperando das perdas do início da semana

Vale em alerta: novidade australiana ameaça alta do minério de ferro

Projeto South Flank da BHP Billiton será o maior polo de minério de ferro do mundo; produção anual é estimada em 145 milhões de toneladas

União Química desiste de realizar estudo clínico da Sputnik V no Brasil

O pedido de desistência foi encaminhado a Anvisa após a empresa não apresentar todas as exigências para dar início aos testes com a vacina russa

OMS: mortes por covid são até três vezes maiores que número relatado

De acordo com os cálculos, especialista da OMS acredita que a pandemia de covid-19 provocou até o momento de seis a oito milhões de mortes diretas e indiretas

Faria Lima contra a fome: agenda social mobiliza empresas e investidores

Para o investidor Florian Bartunek, no meio da pandemia o combate à vulnerabilidade social é o melhor investimento de curto prazo para o empresariado brasileiro

Faz sentido comprar ações antes do desdobramento?

Debatida há décadas por investidores, a resposta não está na matemática

Startup recebe R$15 mi para levar bares e restaurantes ao digital

Fundada em 2014, a Goomer projeta crescimento de 300% em 2021 e uma receita de 20 milhões de reais

Coca-Cola: parte do valor da venda em apps irá para ação de combate à fome

Iniciativa da Coca-Cola com a Rede Ação da Cidadania funciona em pedidos feitos nas plataformas de delivery iFood, Rappi, Uber Eats, Aiqfome e Wabi. Companhia também dará vouchers de desconto nos pedidos

Política e mundo

Câmara aprova MP sobre renegociação de dívidas com fundos constitucionais

MP concede descontos de até 90% para quitação de débitos até 31 de dezembro de 2022. O texto será enviado à sanção presidencial

Nova tentativa: Saúde quer autorização para importar Covaxin

No dia 31 de março, a Anvisa rejeitou pedido semelhante da Saúde, afirmando que os dados apresentados sobre a vacina não comprovaram sua "qualidade e eficácia"

México recebe vacina da AstraZeneca enviada pelos Estados Unidos

Na semana passa, o presidente americano Joe Biden afirmou que planeja enviar 60 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca para outros países

Ministros das finanças da UE discutem retomada econômica nesta sexta

Os ministros das finanças dos países integrantes da União Europeia vão se reunir nesta sexta-feira em Bruxelas. Na pauta, medidas macroeconômicas para acelerar o crescimento do bloco

PMI composto da UE sobe a 56,9 em maio, maior nível em mais de três anos

Com mais empresas reabrindo, PMI Composto preliminar da zona do euro chegou a 53,8

PMI composto do Reino Unido sobe e atinge nível recorde

O índice de gerentes de compras composto do Reino Unido, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu chegou a 62 em maio

Enquanto você desligou…

5 filmes e séries para maratonar nos streamings no fim de semana

Relações amorosas e suas questões são o tema de "Master of None", da Netflix, e "Terapia de Casal", disponível na Globoplay; no Apple TV+, uma filósofa cobre o julgamento de um nazista para a revista New Yorker

Como moram os ricos? 5 modelos de mansões para se inspirar

Grandes propriedades residenciais encantam por sua beleza de arquitetura, paisagismo e decoração. Descubra se você combina com este ideal

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de maio, que libera os dados da produção industrial no mês de maio, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Ainda nos EUA, saem os números referentes às vendas de Casas Usadas, que mede o número anualizado de edifícios residenciais usados, que foram vendidos durante o mês anterior. Este relatório ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA, o que contribui para a análise da economia como um todo.

Por fim, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

“Duas estradas divergiam em uma bifurcação, e eu peguei a menos percorrida. E isso fez toda a diferença” – Robert Frost.

Abertura de mercado

