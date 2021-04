Lula vence Bolsonaro em 2022; qual é a melhor vacina? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira, 23, para começar o dia bem informado:

No radar: Usiminas e Hypera divulgam balanço e o que mais move o mercado

Investidores digerem aumento de impostos planejado pelo governo de Joe Biden; medida deve afetar os maiores investidores do país

EXAME/IDEIA: pela primeira vez, Lula vence Bolsonaro em 2022

A sondagem é a primeira após decisão do STF que tornou o ex-presidente elegível novamente. Lula vence Bolsonaro no primeiro e no segundo turno

EXAME/IDEIA: Bolsonaro tem a maior desaprovação desde o começo do governo

54% dos brasileiros não aprovam a maneira como o presidente trabalha. O número é igual ao que foi registrado em junho de 2020, no auge da primeira onda de covid-19

AstraZeneca e Pfizer? Estudo investigou qual é a melhor vacina

O levantamento foi realizado com os dados de 370 000 pessoas vacinadas

Com atraso, Bolsonaro sanciona Orçamento de 2021 com vetos

Governo cortou 19,8 bilhões de reais em dotações orçamentárias e R$ 7,9 bilhões em gastos do Executivo

No segundo dia de cúpula do clima, destaque será Bill Gates

Empresário falará sobre oportunidades de investimentos contra climáticas durante evento que reúne líderes mundiais

Hypera, a farmacêutica por trás do Engov, divulga balanço nesta sexta

Farmacêutica fez diversas aquisições de marcas nos últimos meses, como dos remédios Neosaldina, Dramin e Eparema

Com maior em 10 anos, Positivo surfa na onda do home office

A empresa brasileira teve lucro líquido de R$ 195,8 milhões em 2020, impulsionada pela demanda por PCs e notebooks, processos e novas frentes, como a casa inteligente. Agora, a empresa traz ao mercado os laptops da Compaq, famosa marca da HP

Com investimento de R$ 30 milhões, Vertem quer ecossistemas para todos

Na onda do cashback e dos clubes de fidelidade, a Vertem atua nos bastidores das grandes empresas, já movimenta mais de 1,5 bilhão de reais e quer IPO nos próximos anos

Clubhouse: downloads caem 72% em um mês. Como ficam os concorrentes?

Apesar de fontes indicarem que a empresa está avaliada em 4 bilhões de dólares, número de instalações diminui drasticamente entre fevereiro e março

Acaba na segunda a reserva do IPO da Caixa Seguridade; vale a pena entrar?

Oferta da companhia pode movimentar até R$ 6,5 bilhões, no que seria o maior IPO até o momento neste ano da B3; a estreia na está prevista para o dia 28 de abril

Brasil não receberá recurso antes de reduzir desmatamento, diz diretor da Eurasia

Apenas a mudança de tom mostrada no discurso do presidente na Cúpula do Clima não deve ser suficiente para garantir o acesso do país a fundos de preservação ambiental que o governo almeja

Wajngarten diz que houve incompetência da Saúde no atraso das vacinas

Ex-secretário de comunicação afirmou que, ao saber da proposta da Pfizer, articulou reuniões com diretores da farmacêutica, mas que "as coisas travavam no Ministério da Saúde"

Esta cidade tem pior indicador geral de criminalidade de São Paulo

A cidade com cerca de 70 mil habitantes chegou ao topo do ranking após registrar no ano passado 324 ocorrências de roubo, 39 de estupro e 14 de homicídio, além de um latrocínio

PMI composto do Reino Unido sobe a 60 em abril, maior nível em 89 meses

O avanço acima da marca de 50 mostra que a atividade econômica britânica se expande em ritmo mais forte em abril

Agência americana deve decidir o futuro da vacina J&J nesta sexta

Imunizante da Johnson & Johnson foi suspenso nos EUA após casos raros de coágulos. No entanto, a liberação pode ser crucial para a vacinação global

Novo estudo aponta transmissão da covid-19 de humanos para gatos

Estudo aponta que gatos podem ser infectados pelo novo coronavírus

Desafio universitário global abre inscrição e vencedor dará volta ao mundo

Além do prêmio principal, os estudantes e recém-formados podem ser contratados pela empresa

Proposta eleva valor do auxílio para R$600 com redução de isenções fiscais

A proposta define que as parcelas mensais do auxílio emergencial serão de R$ 600, no limite de até duas por família, sem discriminação de solteiros ou dos que não receberam o benefício em 2020

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no final de semana

Estreia de "Mare of Easttown", na HBO GO, na Netflix, o documentário “Em Busca de Sheela”, sobre Ma Anand Sheela, ex-secretária de Osho e a série “Sombra e Ossos”: confira a seleção

A maior academia online do Brasil tem 40 mil alunos e aulas de madrugada

O personal trainer Ricardo Lapa criador academia online Lapa Team, aproveitou suas vídeo aulas e construiu uma aglomeração de alunos com conteúdos ao vivo durante a pandemia

Nesta sexta-feira (23), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de abril, que libera os dados da produção industrial no mês de março, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

