Magalu cria novo programa de recompra de ações

A Magazine Luiza (MGLU3) o término e a criação de um novo programa de recompra de . Segundo fato relevante emitido pela companhia nesta manhã, foram adquiridas 40 milhões de ações por um médio de 22,27 reais, o equivalente a 890 milhões de reais no total.

Para o novo programa, o objetivo é comprar mais 40 milhões de ações, cerca de 1,41% dos papéis em livre circulação. O prazo de encerramento do programa é de 18 meses.

Segundo a Magazine Luiza, o principal objetivo do programa de recompra é "maximizar a geração de valor para os acionistas". A empresa também informou que as ações poderão ser utilizadas para "fazer frente às obrigações decorrentes do plano de de ações e do plano de remuneração baseado em ações, dirigidos a seus executivos e colaboradores" e para possíveis pagamentos por aquisição de participação em outras companhias.