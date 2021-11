Magalu, BTG, Oi: Veja as empresas que divulgarão resultado nesta semana

A safra de resultados do 3º trimestre segue a todo vapor nos próximos dias. As negociações de compra e venda no mercado corporativo também, com a reorganização societária da Lojas Americanas e um possível negócio entre Arezzo e Grupo Soma.

Veja um resumo dos eventos financeiros da semana que começa:

Balanços da semana

08 de novembro (segunda-feira): Banco do Brasil, BB Seguridade, Blau Farmacêutica, CBA, Direcional, GetNinjas, Itaúsa, JSL, Lojas Marisa, Quero-Quero, São Carlos, São Martinho, Três Tentos, Yduqs informam resultados trimestrais

Banco do Brasil, BB Seguridade, Blau Farmacêutica, CBA, Direcional, GetNinjas, Itaúsa, JSL, Lojas Marisa, Quero-Quero, São Carlos, São Martinho, Três Tentos, Yduqs informam resultados trimestrais 09 de novembro (terça-feira): Aeris, Alupar, Braskem, BTG Pactual, Carrefour Brasil, Gol, Localiza, Mater Dei, Mitre, Mobly, MRV, Raia Drogasil, Santos Brasil, Sequoia, Vulcabras divulgam balanço trimestral

Aeris, Alupar, Braskem, BTG Pactual, Carrefour Brasil, Gol, Localiza, Mater Dei, Mitre, Mobly, MRV, Raia Drogasil, Santos Brasil, Sequoia, Vulcabras divulgam balanço trimestral 10 de novembro (quarta-feira): Aliansce Sonae, Allied, Allpark, Banrisul, BRF, Caixa Seguridade, Copel, Enauta, Equatorial, Even, Helbor, Hermes Pardini, JBS, Locaweb, Melnick, Moura Dubeux, Notre Dame, Oi, Porto Seguro, Simpar, SLC Agrícola, Smartfit, Sul América, Taesa, Totvs, Tupy, Valid, Via e Vivara informam resultados do trimestre. O Bradesco promove Bradesco Day com investidores de forma virtual.

Aliansce Sonae, Allied, Allpark, Banrisul, BRF, Caixa Seguridade, Copel, Enauta, Equatorial, Even, Helbor, Hermes Pardini, JBS, Locaweb, Melnick, Moura Dubeux, Notre Dame, Oi, Porto Seguro, Simpar, SLC Agrícola, Smartfit, Sul América, Taesa, Totvs, Tupy, Valid, Via e Vivara informam resultados do trimestre. O Bradesco promove Bradesco Day com investidores de forma virtual. 11 de novembro (quinta-feira) : Alliar, Ambipar, Americanas, Azul, B3, Bradespar, BR Malls, C&A, CCR, Cury, Cyrela, EZTec, Focus Energia, Grupo GPS, Grupo Mateus, Grupo Soma, Hapvida, Hering, Hidrovias do Brasil, IMC, IRB Brasil, Lavvi, Light, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Metal Leve, Multilaser, Natura, Neogrid, Ourofino, Plano & Plano, Qualicorp, Raízen, Renner, Rumo, Sabesp, Sanepar, SBF, Tecnisa, Track & Field, Wiz divulgam resultados trimestrais

: Alliar, Ambipar, Americanas, Azul, B3, Bradespar, BR Malls, C&A, CCR, Cury, Cyrela, EZTec, Focus Energia, Grupo GPS, Grupo Mateus, Grupo Soma, Hapvida, Hering, Hidrovias do Brasil, IMC, IRB Brasil, Lavvi, Light, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Metal Leve, Multilaser, Natura, Neogrid, Ourofino, Plano & Plano, Qualicorp, Raízen, Renner, Rumo, Sabesp, Sanepar, SBF, Tecnisa, Track & Field, Wiz divulgam resultados trimestrais 12 de novembro (sexta-feira): Cogna, Cosan, CVC, Enjoei, Infracommerce, Ser Educacional divulgam balanço trimestral

Quer comprar

A Arezzo ensaia sua maior ofensiva na área de vestuário. A empresa abordou o Grupo Soma para uma aquisição e o assunto deve agora ser levado para o conselho da companhia, disse o Valor citando 3 fontes que falaram sob anonimato.

As conversas são preliminares e envolveriam troca de , segundo o Valor. Em comunicado, a Arezzo disse que busca oportunidades para completar o portfólio, mas que não contratou assessores financeiros nem assinou nenhum documento com o grupo Soma. Por sua vez, Soma afirmou que estratégia da empresa não compreende movimento envolvendo Arezzo.

Abriu mão

A 3G Capital, que tem o bilionário Jorge Paulo Lemann como um dos sócios, concordou em abrir mão do controle da Lojas Americanas no processo de reorganização da companhia sem cobrar um prêmio por isso. Controlador passará a deter 29,2% do capital na incorporação da Lojas Americanas pela Americanas SA, que vai resultar em uma única companhia listada, após as aprovações dos acionistas.