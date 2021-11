Magalu dá 100% de dinheiro de volta na compra de livros de autores negros

A Magalu (MGLU3) vai dar 100% de dinheiro de volta a quem comprar livros de autores negros neste sábado, 20 de novembro. A ação foi criada para marcar o Dia da Consciência Negra e vale para uma lista de 60 títulos de autores negros brasileiros, comprados pelo SuperApp ou site da companhia (veja abaixo a lista completa).

A promoção é realizada pela segunda vez. Em 2020, contou com 50 títulos.

A lista deste ano inclui obras como Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, ganhador do Prêmio Jabuti 2020 de melhor romance literário. O livro, um dos mais vendidos no país, já ultrapassou 100 mil exemplares comercializados, marca rara no mercado editorial nacional. No Magalu, custa 39,90 reais e dará o mesmo valor em cashback a quem comprá-lo pelo SuperApp.

Além de Torto Arado, estão na lista: O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, Cartas para minha Avó, de Djamilla Ribeiro, Racismo Estrutural, de Silvio Almeida, e Todas as Letras, do mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil.

Os benefícios são válidos apenas para os itens da seleção, indicada no post da Lu nas redes sociais. A compra é limitada a uma unidade do mesmo livro por pedido e a promoção é válida enquanto durarem os estoques. É necessário realizar, no app, um pequeno cadastro para usar o Magalu Pay (tirar selfie e informar RG). Não há taxa de cadastro.

O cashback será depositado na carteira virtual Magalu Pay, incluída no app da Magalu. O dinheiro poderá ser usado no pagamento de contas, transferências ou em novas compras no aplicativo. O único valor pago é o da entrega, que não será devolvido.