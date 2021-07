Magazine Luiza precifica follow-on a R$22,75 por ação

O Magazine Luiza precificou na quinta-feira oferta primária de a 22,75 reais cada, representando aumento efetivo de capital de 3,981 bilhões de reais, segundo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O representa um desconto de 2,15% em relação à cotação de fechamento dos papéis na véspera, de 23,25 reais.

No âmbito da oferta, com esforços restritos e sob coordenação de Itaú BBA, BTG Pactual (grupo que controla a Exame), Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander Brasil, UBS BB e XP Investimentos, foram emitidas 175 milhões de ações.

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 16,67%, ou 25 milhões de ações.

Os recursos serão destinados para expansão da logística, incluindo automação e novos centros de distribuição e cross dockings, bem como investimentos em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento e aquisições estratégicas.

Mais cedo no mês, o Magazine Luiza anunciou a aquisição bilionária da plataforma de e-commerce de produtos de tecnologia e games KaBuM!.