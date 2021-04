Maior empresa do Brasil, Vale seria apenas a 107ª nos EUA

Beneficiada pela alta do minério de ferro, a Vale (VALE3) bateu 106,925 bilhões de dólares em valor de mercado no último pregão, quando suas fecharam em nível recorde. Mas ainda que o montante faça dela a maior empresa do Brasil, caso fosse listada nos Estados Unidos, a mineradora não estaria nem entre as 100 maiores companhias do mercado americano.

De acordo com levantamento feito pelo sistema de informações financeiras Economática, a Vale seria apenas a 107ª maior empresa em valor de mercado nos Estados Unidos. Logo à sua frente estaria o Airbnb, que abriu capital no fim do ano passado e já vale 108,265 bilhões de dólares. E atrás estaria a Uber, que nunca teve um ano de lucro, com 106,213 bilhões de dólares em valor de merc /span>

Já para ser a maior empresa do mercado americano - e do mundo - a Vale teria que crescer cerca de 21 vezes. Só assim, superaria o valor de mercado da Apple, de 2,256 trilhões de dólares.

Ainda assim, o valor de mercado da Vale supera o de todas as companhias latino americanas, mesmo aquelas listadas nos Estados Unidos. Segunda maior empresa da região, o argentino Mercado Livre vale cerca de 80 bilhões de dólares. Já a terceira maior, o Walmart do México, está a 40 bilhões de dólares do valor da Vale.

Em relação à Petrobras (PETR3/PETR4), segunda maior empresa do Brasil e a quarta da América Latina, a Vale representa quase o dobro dos 54,9 bilhões de dólares de valor de mercado da petroleira.

Mas mesmo se todas as empresas listadas na B3 se unissem seria possível entrar para o top 3 das maiores dos Estados Unidos.

De acordo com a B3, o valor de mercado de todas as companhias listadas no Brasil é de 969,4 bilhões de dólares, o equivalente a pouco mais da metade da Alphabet - a quarta maior dos Estados Unidos - , avaliada em 1,548 trilhões de dólares.

O colosso formado por todas as empresas da B3, contudo, conseguiria espaço no top 5 do mercado americano, tomando o lugar do Facebook, com 864,5 bilhões de dólares de valor de mercado.