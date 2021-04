Mais 206 mil brasileiros são aprovados para receber o auxílio emergencial

O modelo de escalonamento das transferências, adotado no ano passado, segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas. A estimativa é de que as quatro parcelas do auxílio emergencial 2021 cheguem a cerca de 40 milhões de famílias.

Veja abaixo o calendário de pagamentos atualizado:

PIX

Além do crédito na poupança social digital, com recursos disponíveis para o pagamento de contas, de boletos, para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code, a Portaria nº 627, que antecipou o cronograma de depósitos e saques, prevê mais uma forma de realização de transações. A partir de 30 de abril, ao receber os recursos, o trabalhador poderá fazer operações por meio do Pix (exceto para contas de mesma titularidade do beneficiário).

Publicada no dia 16 de abril, a portaria diminuiu em até 18 dias, em alguns casos, o prazo para que famílias tenham acesso aos recursos voltados para combater os efeitos econômicos da pandemia. A antecipação do calendário de saques e depósitos nas contas sociais da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 vale para o grupo de trabalhadores que se inscreveu por meios digitais e os que integram o Cadastro Único.

A morreu? Nada disso, mas conhecimento nunca foi tão importante. Saiba mais na EXAME Academy

Antes, o cronograma indicava que os saques para os nascidos em janeiro seria em 4 de maio. Agora, esse público terá acesso aos recursos a partir de 30 de abril. A mudança mais significativa é para aniversariantes dos últimos dois meses do ano. Pelo calendário que vigorava até então, os nascidos em novembro poderiam realizar os saques em 1º de junho. Agora, poderão retirar o dinheiro em 14 de maio. Quem faz aniversário em dezembro teve a data antecipada de 4 de junho para 17 de maio.

Os aniversariantes de novembro e dezembro também tiveram adiantados os dias de recebimento da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 na poupança digital da Caixa. Quem nasceu em novembro receberia o depósito em 29 de abril. Agora, esse público terá o dinheiro na conta um dia antes, no dia 28. Os nascidos em dezembro, que teriam a transferência realizada no dia 30, receberão no dia 29.

Os trabalhadores que se inscreveram pelos meios digitais da Caixa e os integrantes do Cadastro Único do Governo Federal podem conferir se têm direito a receber o benefício pelo site.

O Ministério da Cidadania também oferece atendimento telefônico pelo número 121 e pela Ouvidoria por meio de formulário eletrônico. Outra opção é enviar uma carta para o endereço: SMAS - Setor de Múltiplas Atividades Sul Trecho 03, lote 01, Edifício The Union, térreo, sala 32, CEP: 70610-051 - Brasília/DF.