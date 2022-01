Mais baratas que bitcoin, essas moedas têm potencial para valorizar 50x

Quando falamos sobre o criptomercado, aqueles que saem na frente costumam ser os maiores beneficiados. Por exemplo, pense só naqueles que investiram no bitcoin há 10 anos, quando a criptomoeda ainda era desconhecida e custava meros US$ 0,003 (ou R$ 0,0017). Quem viu potencial no projeto ainda embrionário na época, acumulou cerca de 220.000.000% de entre 2010 e 2020.

Isto é, bastava um pequeno investimento para que algumas pessoas acumulassem quantias milionárias na conta bancária anos depois. Um investimento de menos de 100 reais em bitcoin em 2010 faria um novo milionário.

Infelizmente, hoje isso não seria possível de ocorrer. Afinal, o BTC se tornou a principal criptomoeda do mundo, com capitalização de mercado de mais de US$ 1 trilhão. E, além de ter se tornado grande demais, o bitcoin também já deixou de ser uma novidade. Pelo contrário, é um ativo extremamente conhecido mundo afora.

Mas a boa notícia é que, caso você não tenha surfado a valorização do bitcoin ao longo dos últimos anos, atualmente temos mais de 8.000 criptoativos disponíveis para , além de novos projetos que surgem todos os dias. E devo ser honesta: boa parte deles são mais rentáveis que o próprio bitcoin.

E tudo isso se torna ainda mais interessante se pensarmos que há projetos ainda em fases embrionárias, que sequer foram disponibilizados nas grandes exchanges (corretoras de ), com retornos extremamente vantajosos e assimétricos.

Estou falando aqui de projetos que estão surgindo agora e, em espaços muito curtos de tempo, estão entregando valorização nunca antes vistas pelo criptomercado. Em 2021, tivemos um destes casos. Você deve se lembrar do que foi o fenômeno conhecido como ‘AXS’.

A gamecoin de governança do jogo Axie Infinity disparou mais de 20.000% entre janeiro e novembro de 2021. Isso significa multiplicar em 200 vezes o dinheiro investido em meros 11 meses. Ou, na ponta do lápis, transformar R$ 1.000 em mais de R$ 200.000.

Neste caso, para chegar a 1 milhão bastaria um investimento de R$ 5.000. Mas o mais impressionante é que a AXS não foi a única.

O jogo The Sandbox viu o de sua criptomoeda disparar 13.770% em meros três meses. Isso mesmo, em um intervalo curtíssimo de tempo, você poderia ter feito R$ 100 se transformarem em impressionantes R$ 13.870. Quer mais um exemplo?

O token SPELL decolou 12.250% entre agosto e novembro de 2021, mais uma vez mostrando aos investidores que projetos recém-criados podem entregar valorizações muito expressivas em pouquíssimo tempo.

Sem dúvidas, esses são rendimentos muito mais interessantes do que investir em bitcoin, que em 12 meses valorizou somente 44%, entre janeiro e dezembro de 2021. Porém, isso ainda não é nada perto do que alguns criptoativos embrionários podem oferecer.

Digo isso porque os ativos que citei acima tiveram essas valorizações depois de terem sido listados em grandes corretoras e caído no conhecimento de grandes investidores. Não quero desanimá-lo, mas os lucros poderiam ter sido muito maiores se você tivesse capturado as oportunidades citadas acima antes da maioria.

Imagine só se você tivesse investido em AXS, por exemplo, antes mesmo dela ter sido listada na Binance? Quando ela ainda custava centavos de dólares e ninguém a conhecia. Essa oportunidade infelizmente já passou, mas agora você terá a chance de fazer o mesmo com outras criptoapostas.

Criptomoedas embrionárias que custavam centavos valorizaram mais de 3.000% em 1 mês após este evento

Para o departamento de análise de criptomoedas da maior casa de análise financeira independente do país, a Empiricus, existem criptomoedas embrionárias, apelidadas de “microcoins”, com potencial de lucros muito mais brutais do que os citados acima.

Trata-se de moedas que ainda estão em suas fases iniciais, que acabam de ser criadas e que ainda não foram listadas em grandes exchanges. Elas estão disponíveis apenas em corretoras descentralizadas, valendo poucos centavos e ainda são totalmente desconhecidas, longe dos “tubarões” do mercado financeiro.

E isso cria o cenário ideal para investir. Afinal, estamos falando da possibilidade de pegar tecnologias novas e disruptivas logo em seu início e, a partir de um investimento muito baixo, ter a oportunidade de lucrar milhares (e quem sabe até milhões) de reais nos próximos meses.

O otimismo do departamento de análise de criptomoedas se dá pelo retrospecto positivo percebido nos últimos meses. Analisando criptomoedas pequenas listadas recentemente em grandes exchanges, foi percebido que um movimento pode causar valorizações exponenciais repentinamente.

Quem se antecipou ao “evento” pôde capturar retornos de até 3.965% em apenas um mês, como você pode ver no gráfico abaixo:

Para facilitar o acesso a essas criptomoedas promissoras, fazendo com que ninguém fique de fora das próximas oportunidades de lucro, o departamento de análise de criptomoedas uniu os especialistas de criptoativos da casa para uma reunião de recrutamento extraordinária.

Na reunião totalmente online e gratuita, Vinícius Bazan, Lucca Benedetti e Valter Rebelo, os principais analistas de criptomoedas da casa, convocarão investidores interessados em ter acesso às criptoapostas em que vêem potencial para transformar um investimento de R$ 1 mil em R$ 50 mil nos próximos 12 meses.

“As criptomoedas com maior potencial de valorização do mundo ainda nem estão listadas nas grandes corretoras. Mas hoje você pode ter a oportunidade de comprá-las antes de todos” - Vinícius Bazan

Este evento nunca foi feito antes pela casa de análise. Porém, os analistas perceberam uma chance pequena e única de potencializar os ganhos com criptomoedas, ao investir em projetos muito pequenos e que ainda não caíram no conhecimento da maioria dos investidores.

Segundo os cálculos e projeções dos analistas, as microcoins têm de tudo para se multiplicarem por no mínimo 50 vezes nos próximos 12 meses. Isso significa que cada R$ 1 mil investidos nestas moedas hoje podem se tornar R$ 50 mil.

Se eles estão certos ou não, saberemos no médio a . Porém, considerando o histórico consistente de 3.562% na carteira recomendada de Bazan, além de 2.721% na carteira de Valter, nos últimos 5 anos, eu não perderia a oportunidade de saber quais são essas microcoins se fosse você.

Até porque, quando estamos falando de projetos embrionários e minúsculos como as microcoins, 50 vezes chega a ser uma posição conservadora perto do que elas podem entregar em períodos de tempo tão curtos, como você mesmo viu.

Na última vez em que uma oportunidade como esta foi vista, R$ 5 mil se transformaram em R$ 1 milhão

Se você está receoso quanto ao potencial das recomendações do departamento de análise de criptomoedas da Empiricus, saiba que eles foram pioneiros ao indicar a compra da criptomoeda AXS, citada logo no início desta reportagem, aos investidores:

“Um alerta como esse já foi feito antes, Nós recomendamos a compra da criptomoeda AXS, avisando que ela poderia se multiplicar em até 10 vezes no curto prazo”

Mas, assim como a visão dos analistas está sendo conservadora agora, eles também foram cautelosos ao recomendar a compra da AXS. E, 11 meses depois, foram surpreendidos positivamente ao saberem que a cripto tinha se multiplicado por 280 vezes.

Quem investiu R$ 5 mil naquela época ficou milionário em menos de um ano. A cripto foi recomendada em um contexto em que já havia sido listada em exchanges conhecidas, mas ainda não havia sido descoberta por grandes investidores.

Ou seja, o departamento não só localizou uma belíssima oportunidade de lucro, como também acertou em cheio o timing para investir, fazendo com que seus investidores entrassem antes dos temidos “tubarões”. Afinal, depois que eles entram, a tendência de alta é inarredável.

É claro que, como você já sabe, tudo isso já passou. E, como você já deve saber, lucros passados não são garantia para retornos futuros. Mas o que eu quero que você perceba aqui é o departamento tem um alto nível de assertividade e agora está com novas apostas no radar:

O alerta de compra está feito: essas microcoins podem dar origem à uma safra de milionários em 2022

Muitos terão medo e ficarão de fora desta oportunidade. E eu entendo perfeitamente. Afinal, como dito no início deste texto, são poucos os que decidem ser pioneiros em algum tipo de investimento. No entanto, esses costumam ser os maiores beneficiados.

Seja qual for a sua escolha, saiba que só de ter lido até aqui você já está se destacando da maioria dos investidores, tendo acesso à nova tese de investimento de analistas que, nos últimos anos, capturaram lucros extraordinários e que fizeram com que pessoas comuns se tornassem milionárias.

Mas só tomar conhecimento de que as criptomoedas “microcoins” são as próximas apostas dos analistas do departamento da Empiricus não adianta muita coisa. É preciso tomar uma atitude. Saber disso e não ter feito nada só vai causar frustração e arrependimento a você nos próximos meses e anos.

Afinal, você poderá fazer parte de quem sabe uma nova geração de milionários, que se formará a partir de 2022, caso essas criptomoedas realmente se multipliquem por 50 vezes.

Pense comigo: você pode pegar os trocados que estão na sua carteira agora, aqueles centavos do fundo do bolso que geralmente não são usados, e aproveitá-los para seguir as recomendações que os analistas darão a partir desta reunião de recrutamento, no dia 24 de janeiro, às 19h.

Um pouco de dinheiro nos ativos certos já foi capaz de fazer pessoas mudarem de patamar financeiro. Por isso, eu ressalto: estamos falando de criptomoedas pequenas, que valem centavos, e que você pode investir uma quantia que sequer te fará falta no futuro.

Se você perder, isso não machucará o seu patrimônio. Mas, se por um acaso essas criptomoedas decolarem, você terá acumulado um patrimônio que sequer imaginava. Por isso, faço questão que você faça o seu cadastro e reserve a sua vaga para a reunião.

Clicando aqui, você vai saber todos os detalhes sobre as microcoins que estão na mira do departamento de análise de criptos da Empiricus. E saberá porque é tão importante se posicionar nelas antes que caiam nas grandes corretoras.

Aposto que, após os 12 meses do planejamento dos analistas, você voltará para me agradecer por tê-lo convencido de se inscrever para esta reunião e ter tido acesso a essas criptoapostas ainda “escondidas” do grande público.

Portanto, clique no botão abaixo e reserve a sua vaga para conhecer as microcoins que podem transformar R$ 1 mil investidos em R$ 50 mil nos próximos meses. E fique tranquilo, pois nenhum centavo será cobrado para que você participe do evento:

