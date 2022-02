Malu Weber será a primeira brasileira no conselho de comunicação da Bayer

Pela primeira vez, uma executiva brasileira assumirá uma cadeira no Conselho Global de Comunicação damultinacional alemã Bayer. A partir de março, Malu Weber, diretora executiva de comunicação corporativa da Bayer Brasil, contribuirá ativamente nas estratégias globais de comunicação com a perspectiva do Brasil, terceiro maior mercado da Bayer no mundo.

A novidade reforça a estratégia de negócios da Bayer na ampliação de mercados para além do país sede, focando também em estratégias de ESG. Isto porque além do Brasil, a nova estrutura da equipe de liderança de comunicação global inclui as líderes de comunicação dos Estados Unidos, da China e a líder de mercados internacionais. E, com a nova configuração, 50% das posições do time composto por 14 pessoas serão ocupadas por mulheres.

Segundo Michael Preuss, head de comunicação global da Bayer o movimento é importante para amplificar a participação dos diferentes países. “Adicionar diferentes perspectivas, de diferentes locais do mundo e de relevância para nós, como o Brasil, com experiências tão únicas e diversas, vai trazer muito valor para nossas discussões e contribuirá para a jornada de evolução das nossas atividades de comunicação”.

"Fui convidada pelo head de comunicação global da Bayer e fico honrada, pois esta não é uma participação esporádica, é um movimento inédito, com agenda ao menos mensal, alinhado ao objetivo de ser uma companhia mais diversa, conectada e colaborativa", diz Malu Weber em entrevista à EXAME.

Malu ingressou na Bayer em agosto de 2020 e chegou com a responsabilidade de reposicionar a marca no Brasil no momento de profunda transformação dos negócios. “Tivemos muitas iniciativas conectadas à ciência, à inovação aberta, à inclusão e à sustentabilidade, evoluindo nossa forma de comunicar e de dialogar institucionalmente e nos setores do agro e da saúde, tanto com nossos colaboradores, quanto com a sociedade”.

Segundo a executiva, o time de comunicação tem tido o desafio de mostrar o que é relevante para os negócios e fortalecer a reputação, e este planejamento está fortemente atrelado à agenda ESG. "Acabamos de anunciar a Malu Nachreiner na presidência da Bayer Brasil, além de uma série de iniciativas internas anteriores, como um dos primeiros programas de trainee do país exclusivo para negros, e externas, como mentoria para mulheres empreendedoras e capacitação para aquelas que estão no agronegócio, que reforçam a sustentabilidade, diversidade e inclusão".