Marfrig de volta? BRF dispara 9% após "block trade" de R$ 675 mi

As da BRF (BRFS3) dispararam 9,55% nesta terça-feira, 1, liderando os ganhos do , após um "block trade" realizado na B3 hoje à tarde movimentar mais de 675 milhões de reais com papéis da companhia, equivalentes a 2,8% do seu capital social.

O bloco de 23,5 milhões de papéis da companhia foi ofertado em um leilão realizado entre às 14h56 e 16h, ao inicial de 28,75 reais, segundo informações da B3, ou 12% acima do preço de fechamento de ontem.

No entanto, pelos dados da plataforma Profit Chart é possível observar que no minuto em que as ações voltaram a ser negociadas (às 16h) foi movimentado um volume financeiro de 1,12 bilhão de reais, indicando que a transação pode ter atraído mais vendedores, o que pode ter elevado o tamanho do lote.

A que organizou o "block trade" foi o JPMorgan, a mesma usada pela Marfrig para montar uma posição de 24% da empresa, conforme anunciado há cerca de duas semanas.

No final do pregão, os papéis da BRF marcavam um giro financeiro de 1,5 bilhão de reais, bem superior à media móvel diária de 423,3 milhões de reais das últimas 21 sessões.