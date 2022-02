Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) disparam com elevação de preço pelo JPMorgan

As das empresas de alimentos Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) estão entre as maiores altas do nesta terça-feira, 8, e chegaram a subir mais de 5% na máxima do dia. O salto ocorre após o banco americano JPMorgan reavaliar suas expectativas para as duas empresas.

Às 14h:

Marfrig (MRFG3) : 4,95%;

JBS (JBSS3) : 2,98%.

O preço-alvo para JBS foi elevado de 56 reais para 59 reais, enquanto para Marfrig foi aumentado de 31 reais para 32 reais. Considerando os preços de fechamento no pregão anterior, a mudança representa um potencial de valorização de 64% no caso da JBS e de 53% para Marfrig.

A causa para a revisão está no resultado da concorrente Tyson Foods, maior frigorífico dos Estados Unidos. Na véspera, a empresa divulgou que seu quase dobrou no primeiro trimestre do atual exercício (2022), encerrado no dia 1º de janeiro. A divulgação que superou as estimativas dos analistas foi impulsionada por preços mais altos no mercado de carne, fazendo com que as ações da Tyson disparassem 12% na véspera.

As perspectivas para o resto do ano também são positivas, com a Tyson esperando que as vendas do ano inteiro superem sua previsão anterior. Isso animou investidores e analistas, que esperam resultados também positivos para as brasileiras JBS e Marfrig, que possuem forte atuação no mercado americano.

Para 2022, o JPMorgan elevou suas estimativas anuais de Ebitda [indicador de geração de caixa operacional] para a JBS em 13% e para a Marfrig em 23%. A projeção é de que o Ebitda da JBS fique em 44,1 bilhões de reais, e o da Marfrig em 9,8 bilhões de reais ao final deste ano.

Segundo o analista Lucas Ferreira, que assina o relatório de revisão de preço-alvo das companhias, as perspectivas para os lucros continuam fortes e múltiplos estão baratos.