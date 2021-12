Meu marido faleceu. Tenho direito à herança deixada pelos meus sogros?

Dúvida do leitor: Fui casada com meu marido em comunhão parcial de bens até que ele faleceu. Tivemos três filhos. Tenho direito à herança deixada por meu sogro ao meu esposo? A família dele fala que não tenho direito a nada.

Resposta de Samir Choaib e Lais Meinberg Siqueira*

Para responder a esta questão, primeiramente, consideraremos, como premissa, que o falecimento do seu sogro ocorreu antes do falecimento do seu marido.

No regime da comunhão parcial de bens, em caso de falecimento de um dos cônjuges, haverá divisão de todo o patrimônio oneroso adquirido na constância do casamento (‘patrimônio comum’), que é a denominada ‘meação’, ficando cada um com 50% destes bens.

Além da meação, o cônjuge sobrevivente terá direto à herança, em conjunto com os filhos, sobre os bens adquiridos anteriormente ao casamento e recebidos em doação/herança pelo falecido (‘patrimônio particular’).

Em resumo, neste caso, na hipótese de falecimento do seu esposo, além da meação dos bens comuns, o cônjuge sobrevivente (você) terá direto à 25% de herança sobre o patrimônio particular do falecido, no caso 25% sobre eventual herança deixada pelo seu sogro e existentes à época do falecimento do cônjuge. Já seus filhos receberiam por herança 50% do ‘patrimônio comum’ do falecido pai (16,66% cada) mais 75% do ‘patrimônio particular’ (25% para cada um).