Marisa anuncia follow-on de até R$ 250 mi de olho no pós-pandemia

A Marisa (AMAR3) anunciou na noite da última sexta-feira, 3, que deve emitir novas para aumentar seu capital social. A emissão será de até 81.168.831 ações ordinárias, ao de 3,08 reais cada, o que totaliza um aumento de capital de até 249,9 milhões de reais. O valor mínimo esperado com a captação é de 89,9 milhões de reais.

O objetivo é sustentar o plano de investimento e fortalecer a estrutura de capital da empresa no período pós-pandemia. Segundo fato relevante divulgado pela Marisa, a estratégia leva em conta um período mais desafiador à frente com “expectativa de pressão inflacionária e alta de juros se estendendo para 2022, que não somente pode afetar nosso público-alvo e nossas vendas, como os custos da companhia".

Os titulares de ações de emissão da companhia terão o período entre 13 de dezembro de 2021 e 11 de janeiro de 2022 para exercer o seu direito de preferência na subscrição das novas ações emitidas, podendo, assim, manter sua fatia no negócio sem que ela seja diluída pela chegada de novas ações.

O direito será no percentual de 31,04% sobre a posição acionária que os acionistas possuírem no capital no fechamento do pregão do dia 3 de dezembro.

Vale lembrar que as ações adquiridas a partir do dia 13 de dezembro de 2021 não terão direito de preferência – passarão a ser negociadas “ex-direito” de subscrição.