Marisa dispara 9% após rumores sobre negociação com Americanas

As da Marisa (AMAR3) disparam 9% nesta sexta-feira, 6, liderando as altas do Índice Small Caps. A forte valorização ocorre em maio a rumores sobre negociações com a Americanas (AMER3), cujas ações caem 1%, enquanto as das Lojas Americanas (LAME4) oscilam próximas da estabilidade nesta manhã.

Em fato relevante divulgado pela Americanas na última noite, a empresa afirmou ter identificado o "vazamento de informação" sobre uma possível operação com a Marisa.

Segundo a Americanas, seus assessores financeiros mantiveram contato com os da Marisa, mas não há "qualquer tipo de formalização de interesse por parte da Americanas". Já a Marisa, também em fato relevante, disse que "não possui neste momento qualquer acordo concreto para a realização de uma operação, seja com a Americanas, seja com outro participante de mercado".

No entanto, a Marisa afirmou no mesmo documento que contratou a consultoria Lazard para "avaliar alternativas de otimização de sua estrutura de capital". Entre as especialidades da Lazard estão processos de fusão e aquisição.