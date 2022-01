Este MBA prepara executivos para trabalhar com ESG; veja como participar

A EXAME Academy anunciou, nesta segunda-feira, 17 de janeiro, a abertura das inscrições para a próxima turma do MBA Executivo em ESG e Impact, o primeiro programa de formação de especialistas em ESG do Brasil.

Desenvolvido em parceria com a Trevisan Escola de Negócios, o curso chega para preparar os alunos a desenvolverem as melhores práticas corporativas em ESG e, segundo informa a própria Trevisan, tem a missão de “formar profissionais aptos a promover a sustentabilidade, sem abrir mão do ”.

Condições especiais

Ciente da alta demanda do mercado por profissionais capazes de entender, implementar e medir as boas práticas ESG nas empresas, a EXAME promoveu, ao longo da última semana, a série gratuita Jornada do Executivo de Impacto. A trilha tinha como objetivo revelar quais são as habilidades necessárias para se destacar no mercado ESG e, consequentemente, alcançar salários mais altos nesta área em ascensão.

Os participantes do curso que se matricularem no MBA Executivo em ESG e Impact terão condições especiais e exclusivas, além de conteúdos bônus gratuitos. Os 10 primeiros matriculados, por exemplo, terão direito a realizar mentorias exclusivas com a Renata Faber, que é especialista no assunto e head de ESG na EXAME. São apenas 150 vagas. Para garantir a sua, basta clicar aqui.

MBA Executivo em ESG e Impact

O MBA ESG e Impact é dividido em quatro módulos. O primeiro, chamado ambiente regulatório, trata questões mais burocráticas, como marcos regulatórios relacionados à atividade empresarial com foco em ambiental, social e governança; além de mercado financeiro e de capitais, marcos regulatórios internacionais, entre outros.

Já o segundo módulo é sobre mapeamento de riscos. Nele, os alunos aprendem a desenvolver métodos para construção de matriz de risco em sustentabilidade para auxiliar na tomada de decisões estratégicas e de investimento.

O terceiro módulo aborda temas ligados à mitigação de riscos de impacto ambiental, além de discutir caminhos que podem solucionar os principais deles.

Por fim, no quarto e último módulo, o aluno aprenderá sobre as principais práticas de ESG e inovação, como economia circular, economia do carbono zero, green economy e blue economy.

As aulas são quinzenais e programadas para acontecer às sextas-feiras, durante a noite, e aos sábados, em período integral. Mas as interações ficam disponíveis para que os alunos possam assistir a qualquer momento, dando flexibilidade para que possam montar uma rotina de estudos adequada a sua agenda. A carga horária total do MBA em ESG e Impact é de 432 horas.

Bônus especiais

Veja, abaixo, os bônus especiais incluídos no pacote:

Curso ESG A Revolução da Sustentabilidade

Curso da EXAME Academy ministrado por Renata Faber para ensinar cada um dos pilares da sigla ESG e ajudar a entender os reais benefícios que a aplicação destes princípios pode trazer. Também dá acesso a relatórios sobre empresas alinhadas com as diretrizes ESG, depoimentos de profissionais que estão atuando na área e outros materiais de apoio.

Assinatura EXAME Digital

Acesso total aos conteúdos do portal da EXAME por um ano. Os alunos terão acesso a notícias e matérias exclusivas, em um portal com visual clean e sem propagandas.

Um ano de EXAME Invest Pro

Serviço de assinatura que foi criado com o objetivo de reunir, em um só lugar, tudo que um investidor precisa para ter sucesso investindo. São os melhores cursos de investimento, do básico ao avançado; além de carteiras recomendadas criadas pelo time de Research do BTG Pactual; notícias do mercado em tempo real e dados históricos das empresas do mercado.

Mentoria com Renata Faber

Os 10 primeiros matriculados no programa terão direito a um encontro com a Renata Faber para uma consultoria exclusiva de carreira e orientação na área de ESG, além de poderem conhecer o escritório da EXAME e trocar ideias com a equipe de ESG da redação.

