MBA One: cursos prometem acelerar o processo de atualização profissional

Em um mercado de trabalho em que novas tecnologias, ferramentas e necessidades surgem cada vez mais rápido, não é difícil entender a importância de manter-se atualizado para evoluir na carreira. Afinal, já faz tempo que a ideia de que o processo de aprendizagem terminava na faculdade ficou obsoleta.

Hoje, para que sejam capazes de contribuir com o crescimento das organizações onde trabalham (e de desenvolver diferenciais competitivos para suas próprias carreiras), é essencial que os profissionais se mantenham em um processo permanente de aprendizagem. É nesse contexto, inclusive, que surge o conceito de lifelong learning – cuja premissa reforça a ideia de que a busca por qualificação e aprimoramento de habilidades técnicas e teóricas deve ser constante.

De olho nessa tendência e comprometida em levar o que há de melhor em educação financeira executiva ao público brasileiro, a EXAME Academy, braço educacional da EXAME, se juntou com a Trevisan Escola de Negócios. Da parceria, nasceram as Jornadas MBA One.

Estamos falando de trilhas de aprendizado que disponibilizam, em um único lugar, mais de 45 cursos certificados pelo MEC, além da possibilidade da realização de um MBA a nível de pós graduação em tempo reduzido.

São mais de 2.000 horas de conteúdos disponíveis em vídeos para que os alunos possam acessar os materiais com autonomia, quando e de onde quiserem. Para isso, a parceria trouxe ao mercado a Degreed, maior plataforma desenvolvimento de habilidades do mundo, municiada de inteligência artificial e machine learning.

Assim, por meio de uma metodologia de ensino inovadora, as Jornadas MBA One não apenas possibilitam a especialização dos alunos, mas também os coloca como protagonistas em seus processos de aprendizagem.

Como funcionam as Jornadas MBA One na prática?

A ideia é que cada aluno monte a sua própria “jornada”, escolhendo os cursos que melhor se adequam às suas necessidades e desejos profissionais. Assuntos como compliance; planejamento financeiro; finanças básicas; contabilidade; controladoria; gestão corporativa e de riscos são alguns dos temas que se destacam nas mais de 10 trilhas de conteúdos disponíveis.

Para aqueles que desejarem dar um passo além, há ainda a possibilidade de utilizar parte dos créditos obtidos nas trilhas para a realização de um dos MBAs disponíveis no programa. Assim, além das certificações individuais de cada curso, os alunos terminarão a jornada com um certificado de Master in Business Administration na área escolhida.

Veja abaixo quais são os MBAs oferecidos.

MBA One: Gestão de Negócios

O objetivo do MBA em Gestão de Negócios é formar profissionais aptos a construírem carreira no ambiente corporativo da economia 4.0. É indicado aos graduados das áreas de Administração e Contabilidade ou para profissionais com cargos de gestão e lideranças e que necessitam de uma ampla visão de negócios para replicar em duas estratégias.

MBA ONE: Finanças e Mercado de Capitais

O MBA em Finanças e Mercado de Capitais é indicado aos graduados das áreas de negócios e exatas – ou para investidores e agentes autônomos que necessitam de um amplo conhecimento de estratégias de investimentos. Durante as aulas, os alunos são apresentados às novas tendências na área de finanças e entram em contato com conteúdos e ferramentas necessárias para a gestão de investimentos diversos.

MBA ONE: Gestão Financeira, Compliance e Riscos

Este MBA oferece todas as ferramentas necessárias para a gestão corporativa e análise de tendências mercadológicas, contabilidade, controladoria e auditoria. É indicado aos graduados das áreas de Administração e Contabilidade ou para profissionais com cargos de gestão e lideranças e que necessitam de uma ampla visão de negócios para replicar em suas estratégias.