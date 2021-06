Medo de ficar sem luz faz demanda por energia solar dobrar

A procura por projetos residenciais de geração solar mais do que dobrou de janeiro a maio deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Portal Solar, marketplace de fornecedores de equipamentos e serviços para geração fotovoltaica.

O levantamento foi feito com base nos acessos ao portal, que somaram 2,5 milhões no período, um crescimento de 117%. Segundo Rodolfo Meyer, CEO da empresa, a hídrica atual, que está gerando o risco de racionamento de energia, contribui muito para o aumento da procura.

“Certamente, o avanço da energia solar nos telhados e pequenos terrenos é parte da solução para a crise hídrica e para o risco de racionamento no Brasil, além de ser uma fonte limpa e barata”, afirma Meyer.

A alta demanda deve impulsionar a indústria solar. De acordo com estimativas do Portal Solar, a expectativa é de que 5,4 mil novas empresas entrem no mercado até o final do ano, um aumento de 27%. Atualmente, são cadastradas por mês na plataforma cerca de 450 companhias.