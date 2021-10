Tem medo de ser coagido a fazer um PIX? Agora você terá seguros

O novo seguro da fintech também oferece outros tipos de coberturas importantes relacionadas à segurança da conta e do cartão, como débito indevidos na conta e compras efetuadas após perda, roubo e furto qualificado do titular; roubo em caixa eletrônico e roubo ou furto de com cartão. Contudo, nenhuma delas inclui proteção no caso de invasão de conta digital posterior ao roubo do celular, prática criminosa que vem se tornando cada vez mais frequente.

O seguro ainda protege compras contra roubos e danos até 60 dias após a entrega, além de indenizar em caso de morte ou invalidez do usuário, e dar assistência funeral. "São proteções importantes para nossos clientes, pois muitos não eram bancarizados e não têm histórico de contratação de seguros", explica Machado.

Serão dois tipos de plano de conta protegida: uma no valor de R$ 3,50 mensais e cobertura de R$ 5 mil reais, e outro de R$ 5 reais mensais, para coberturas de até R$ 10 mil.

Inicialmente a proteção estará disponível apenas para novos clientes do cartão de crédito da fintech. A contratação das proteções pela conta digital Mercado Pago estará disponível para os 19 milhões de clientes a partir de novembro.

Outros produtos

O MercadoPago completou um ano de operação como insurtech. A proteção da conta digital e cartão é o terceiro produto lançado pela fintech.

Completam seu portfólio um seguro contra roubo e danos ao celular, que deve ser ampliado para outros tipos de bens no futuro. O maior diferencial do produto, segundo Machado, é o , que varia entre 8% a 17% do preço do aparelho, obtido por meio de negociações com seguradora. "O mercado cobra pela proteção, em média, de 25% a 30% do valor do smartphone".

Além de ser acessível, a proteção entrega um novo aparelho para o cliente como indenização e abrange furto simples (que não deixa vestígios), algo que não é coberto pela maioria das proteções do mercado, afirma Machado.

Outro seguro oferecido pela fintech é o de garantia estendida, que no futuro deverá ser ampliado para outros produtos além de linha marrom e branca.

