Mega da Virada: saiba qual a chance de ganhar os R$ 350 milhões

A Caixa Econômica Federal fará o tão esperado sorteio milionário da Mega da Virada nesta sexta-feira, dia 31 de dezembro. O concurso será o de número 2440. O prêmio estimado é de 350 milhões de reais, o maior da história da loteria, as casas lotéricas já estão recebendo apostas desde o dia 16 de novembro.

Confira as probabilidades de acerto de acordo com a quantidade de números jogados:

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em) Sena Quina Quadra 6 4,50 50.063.860 154.518 2.332 7 31,50 7.151.980 44.981 1.038 8 126,00 1.787.995 17.192 539 9 378,00 595.998 7.791 312 10 945,00 238.399 3.973 195 11 2.079,00 108.363 2.211 129 12 4.158,00 54.182 1.317 90 13 7.722,00 29.175 828 65 14 13.513,50 16.671 544 48 15 22.522,50 10.003 370 37

Números mais sorteados

Enquanto algumas pessoas costumam apostar em datas importantes, em números da sorte ou escolher de foma aleatória, outros apostadores observam concursos anteriores para saber quais dezenas foram sorteados mais vezes e quais dezenas nunca saíram.

De acordo com a Caixa, foram 72 dezenas sorteadas em 12 concursos. O número que mais saiu foi o 10, sorteado por quatro vezes. Em segundo lugar, quatro números empatam: 03, 05, 20 e 36. Cada um foi sorteado três vezes.

O levantamento mostra 17 dezenas que já foram sorteadas duas vezes desde 2009: 02, 11, 17, 18, 22, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56 e 58 . Entre os números que foram sorteados apenas uma na Mega-Sena da Virada estão: 01, 04, 06, 12, 14, 16, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 57.

E 16 dezenas que nunca foram sorteadas: 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.

Realizado pela Caixa Econômica Federal desde 2009, a Mega da Virada teve 12 concursos, com 109 ganhadores do prêmio máximo.

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula. Caso não haja acerto para as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores de cinco dezenas. O valor prometido é maior do que o de 2020, quando a Caixa estimou o prêmio em 300 milhões de reais.

Como apostar na Mega da Virada

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. O valor da aposta simples, com 6 números, é 4,50 reais. Vale lembrar que as apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada.

Estimativas feitas pela Caixa mostram que caso o sortudo leve a bolada sozinho, se aplicado o dinheiro na poupança, terá um rendimento de 1,5 milhão de reais mensais, dinheiro suficiente ainda para comprar 40 mansões de 8,75 milhões de reais, cada uma.

Probabilidade de ganhar na Mega da Virada

Segundo a Caixa, a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de levar a fortuna para casa é de 1 em 50.063.860.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

Como assistir ao sorteio da Mega da Virada

O concurso 2440 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube. O sorteio será transmitido também diretamente dos estúdios da TV Globo como já é tradição.