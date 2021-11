Mega da Virada: veja os números mais sorteados

Para muitos que sonham em começar o ano como um milionário, jogar na Mega da Virada virou uma tradição no final do ano. Famílias e amigos fazem os chamados bolões e acompanham juntos a divulgação dos números sorteados pela Caixa.

Caixa

Pela Caixa, as apostas para este ano já começaram e a expectativa é que o prêmio nesta edição seja de 350 milhões de reais. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

O portal de apostas Sorteio Online fez uma análise dos números mais sorteados nas últimas edições da Mega da Virada. O número 10 aparece em primeiro lugar no ranking. Em seguida estão os números 03-05-20-36. No primeiro caso, a dezena já apareceu em 4 vezes no sorteio da Mega. Já os outros números apareceram três vezes. Veja abaixo:

Número sorteado Quantidade 10 4 3 3 5 3 20 3 36 3 2 2 11 2 17 2 18 2 22 2 33 2 34 2 35 2 37 2 38 2 40 2 41 2 42 2 51 2 53 2 56 2 58 2

*Os demais números foram sorteados apenas 1 vez

O Sorteio Online apontou ainda os estados que mais levaram os prêmios na Mega da Virada. São Paulo aparece em primeiro lugar, seguido pela Bahia e Minas Gerais. Veja abaixo:

São Paulo (25 prêmios, sendo 12 na capital)

Bahia (12 prêmios)

Minas Gerais (11 prêmios, sendo 4 na capital e 2 em Carmo do Cajuru)

Rio de Janeiro (10 prêmios, sendo 5 na capital)

Paraná (8 prêmios, sendo 2 na capital)

Chances de ganhar

Por fim, o levantamento apontou quais são as chances de ganhar na Mega da Virada. Pelas estatísticas, a chance de ganhar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860.

O Sorteio Online desenvolveu um bolão que visa fechar premiações menores e aumentar as chances do apostador faturar o prêmio principal. Com base na técnica de fechamento, o grupo foi criado contendo mais de 700 mil apostas, com seis dezenas cada uma, para conseguir todas as combinações possíveis de cinco números (Quina) e, assim, garantir a premiação dessa faixa de acerto.

O fechamento é um recurso disponível na maior parte das loterias brasileiras. Ele consiste em jogar com mais dezenas, visando aumentar as probabilidades de ganhar, mas eliminando as combinações numéricas repetidas.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, além do app Loterias Caixa e do Portal Loterias Caixa. Clientes com acesso ao internet banking podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

Para jogar, é só marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50.