Mega da Virada? Você tem mais chances de ficar rico com essas criptomoedas

Ter milhões na conta do dia para a noite, sem grandes esforços. O sonho é um denominador comum na consciência de muitos brasileiros que todo final de ano despejam suas economias nos volantes da Mega-Sena da Virada, concurso que paga o maior prêmio das loterias do país.

Apesar do enorme desejo, as chances de ficar milionário são ínfimas. Para uma aposta simples de seis números, que custa 4,50 reais, a probabilidade de acerto da sequência milionária são de uma para 50.063.860.

E se existisse outra maneira de ter a chance de ficar rico arriscando pouco dinheiro, mas com possibilidades muito maiores de sucesso?

Uma classe específica de reúne, para seus investidores, as duas premissas que fazem qualquer apostador preencher sua cartela da Mega:

A possibilidade de ganhar milhões;

A necessidade de um valor pequeno para ter essa chance.

Entretanto, diferentemente da loteria, essas criptomoedas apresentam duas características que tornam muito mais provável que o investidor saia de fato milionário:

Mesmo que os ganhos fossem aleatórios, as criptomoedas são bem menos numerosas que os possíveis jogos de seis números da Mega-Sena, o que aumenta as chances; Os ganhos não são aleatórios, já que criptomoedas são uma classe de ativos e as chances de dependem de fundamentos sólidos, e não simplesmente da sorte.

ESTA LISTA DE CRIPTOMOEDAS TEM POTENCIAL PARA TE DEIXAR MILIONÁRIO

A matemática por trás das criptomoedas: por que é mais fácil enriquecer com ativos digitais

Vamos ao primeiro ponto, que é puramente lógico. Segundo as estatísticas oficiais da Caixa, realizadora da Mega-Sena, as chances de um apostador acertar as seis dezenas do sorteio com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões.

Mesmo para as apostas de 15 números, as mais caras, que custam 22.522,50 reais, a chance ainda é baixíssima, de uma em 10.003.

Agora pensemos nas criptomoedas. Segundo reportagem publicada pela revista Você S/A, em julho estimava-se que existiam 5.536 criptoativos disponíveis no mercado. É claro que esse número aumenta a cada dia diante do potencial da economia digital, mas vamos usar esse dado para fins de comparação.

Ou seja, se considerarmos que apenas uma criptomoeda dentre todas as disponíveis fosse se valorizar — e apostássemos aleatoriamente nela, ainda assim as chances seriam quase o dobro das de ganhar na Mega-Sena com um jogo caríssimo de 15 números. Se a comparação fosse feita com a aposta simples, as chances seriam aproximadamente 10.000 vezes maiores.

É importante ressaltar, contudo, que o investimento em criptomoedas não é aleatório: ao selecionar os melhores ativos, com bons fundamentos, chegamos a uma lista bem mais curta, o que aumenta as possibilidades de enriquecer.

CONHEÇA AS MELHORES CRIPTOMOEDAS PARA INVESTIR AINDA EM 2021

Aqui você pode estar se perguntando sobre as proporções entre o prêmio pago pela Mega-Sena e as possibilidades. De fato, apesar de as chances de ganhar na loteria serem remotas, o prêmio é muito maior do que a aposta. Se considerarmos a Mega da Virada, o prêmio estimado é de R$ 350 milhões, 77 milhões de vezes maior que a aposta de R$ 4,50.

Contudo, existem quatro fatores que fazem essa proporção absurda ser um tanto enganosa para o apostador. Abaixo, explicamos cada um deles e mostramos porque as criptomoedas podem ser muito mais vantajosas do que a loteria para quem quer ficar milionário rápido.

1. Existe apenas uma combinação vencedora na Mega-Sena, mas muitas criptomoedas lucrativas

Para ficar milionário na Mega-Sena, o apostador precisa acertar a sequência única de seis números sorteada pela Caixa. Embora existam prêmios menores – e também difíceis de serem alcançados – para quem acertar cinco (quina) ou quatro (quadra) números, não há segunda chance ou então margem para eventuais ganhos ou perdas: ou você é premiado dentro da sequência, ou perde tudo o que apostou.

Para o investidor de criptomoedas, o leque de possibilidades é muito mais amplo. Observe o quadro abaixo, elaborado pela equipe de análise de criptoativos da Empiricus, com retornos de um grupo de criptomoedas entre 1º de janeiro e 17 de novembro de 2021:

Como é possível observar, existem vários ativos que multiplicaram seu valor em centenas de vezes. No caso extremo da Cocos-BCX, a valorização foi de cerca de 3 mil vezes, ou seja, um investimento de R$ 100, por exemplo, resultaria num patrimônio de R$ 300 mil hoje para o investidor.

Isso sem considerar as apostas de curtíssimo prazo em criptomoedas. O gráfico abaixo, por exemplo, mostra a valorização do token Dotdown em diferentes intervalos de tempo. Apesar de ter subido “apenas” 2.703% no ano, a criptomoeda registra a incrível alta de 8.962.110% no período de um mês.

Em outras palavras, uma valorização de quase 90 mil vezes, capaz de transformar cerca de R$ 12 em mais de R$ 1 milhão num período de 30 dias.

Segundo especialistas da casa, uma classe específica de criptomoedas tem potencial para ter uma alta considerável como estas apresentadas. A estimativa é a de que um investimento de R$ 5 mil, por exemplo, possa vir a se transformar em R$ 1 milhão, ou seja, um potencial de valorização de 200 vezes.

NÃO CAIA NO PAPO DA LOTERIA: CONHEÇA AS CRIPTOMOEDAS QUE PODEM TRANSFORMAR UM PEQUENO VALOR NUMA QUANTIA MILIONÁRIA

2. Você não perde sua criptomoeda, mesmo que ela não exploda em lucros

Como dissemos anteriormente, se você não acertar quatro, cinco ou seis números em seu bilhete da Mega-Sena, sai de mãos abanando. A questão muda totalmente de figura quando falamos de criptomoedas.

Mesmo que você, como investidor, não tenha a felicidade de captar lucros exponenciais com seus ativos digitais, eles seguem ali. Você pode, por exemplo:

Obter pequenos lucros , mas superiores ao que ganharia na de Valores ou na , por exemplo;

, mas superiores ao que ganharia na de Valores ou na , por exemplo; Ficar no zero a zero e vender sua criptomoeda depois de um tempo, ou ainda aguardar mais um tempo por uma eventual valorização (é como se você pudesse usar seu bilhete em diversos sorteios – e vendesse ele quando se cansasse);

e vender sua criptomoeda depois de um tempo, ou ainda aguardar mais um tempo por uma eventual valorização (é como se você pudesse usar seu bilhete em diversos sorteios – e vendesse ele quando se cansasse); Perder apenas uma parte do que investiu em casos de desvalorização, mas não tudo, como acontece na loteria. A probabilidade do valor de uma criptomoeda cair para zero é extremamente rara.

3. Outros investidores em cripto são uma boa notícia, mas muitos apostadores na loteria significa dividir o prêmio

Apesar de oferecer um prêmio estimado de R$ 350 milhões, dificilmente este será o valor recebido por um eventual ganhador da Mega da Virada. Isso ocorre porque, diante do apelo do prêmio (seja pela quantia, seja pelo simbolismo do Ano Novo), muitas pessoas apostam na loteria. É raro que alguém ganhe sozinho. Nos últimos anos, dezenas de pessoas dividiram o prêmio que, apesar de seguir gordo, ofereceu uma assimetria entre lucros e chances bem menos vantajosa.

No caso das criptomoedas, quanto mais pessoas acreditarem e investirem em determinado projeto, maior deve ser sua valorização. Além da natural lei de oferta e demanda, ativos com grande adesão passam a ser usados em diversos projetos e têm picos de alta quando ganham liquidez ou entram no mainstream.

4. Não é apenas sorte: criptomoedas com fundamentos têm mais chance de se valorizar

Nos dois casos, existe uma grande assimetria de lucros, ou seja, você pode ganhar muito dinheiro investindo relativamente pouco. É claro que, no caso da Mega-Sena, essa distância é muito maior. Entretanto há de se considerar as chances.

Um prêmio 77 milhões de vezes maior do que a aposta para uma chance de 1 em 50 milhões não parece um mau negócio. Entretanto, além das baixíssimas probabilidades de sucesso, é preciso considerar uma eventual divisão do prêmio. Se tivermos 10 ganhadores, por exemplo, o prêmio baixa para 35 milhões, e a assimetria também cai.

Além disso, o investimento em criptomoedas não é aleatório. Não é como se você tivesse 5.536 e apostasse em uma delas. Nesse meio, tem muita shitcoin e muitos memes que não fazem sentido algum. Quando se faz uma pequena apuração, as opções já diminuem muito. Imagine para quem acompanha especialistas de longa data.

Ao invés de investir randomicamente, o ideal em criptomoedas é colocar seu dinheiro em ativos com fortes fundamentos. São moedas que trazem realmente uma inovação e têm aplicabilidade. Algumas delas, por exemplo, têm potencial para mudar o sistema financeiro como a gente conhece (mais abaixo, eu explico melhor esse ponto).

Se você comprar criptomoedas com bons fundamentos, as chances de acerto se tornam bem maiores. E, de acordo com especialistas, esta lista específica de criptomoedas está em ponto de bala para decolar e, muito provavelmente, ao menos uma delas pode trazer lucros exponenciais em 2022.

AS MELHORES CRIPTOMOEDAS PARA BUSCAR FORTUNA: CONHEÇA A LISTA DE ATIVOS COM MAIOR POTENCIAL PARA ENTREGAR GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

Criptomoedas DeFi: a chance de transformar R$ 5 mil em R$ 1 milhão

Por estarmos falando de investimentos capazes de multiplicar o dinheiro várias vezes, como faz a loteria, não faz sentido aqui comentar sobre criptomoedas consolidadas, como o bitcoin, que são bons investimentos, mas dificilmente ganharão valor exponencialmente.

O segredo é optar por criptos com pequeno valor de mercado e boa chance de explosão. Segundo a equipe de análise de criptomoedas da Empiricus, a categoria que melhor reúne esses atributos para 2022 são as DeFi, ou Finanças Descentralizadas.

As DeFi correspondem a uma das oito grandes categorias de criptoativos existentes até o momento, que englobam também os seguintes tipos:

Criptomoedas;

Plataforma de contratos inteligentes;

Stablecoins;

Tokens de exchanges centralizadas;

Web3;

Ativos de privacidade;

NFTs

De maneira bem simplificada, pode-se dizer que as DeFi são uma espécie de plataforma de contratos inteligentes, só que com aplicações voltadas para o mundo das finanças. Essas plataformas executam operações e custodiam ativos sem passar por entidades centralizadoras, como governos e bancos.

Todas as transações são registradas na blockchain por meio de contratos programados, que se auto executam conforme suas premissas. Além da maior liberdade, isso confere transparência e segurança às operações.

No curto prazo, contudo, o uso pode se difundir ainda mais em todo o planeta com a popularização e oficialização das criptomoedas. Sem falar nas oportunidades de , imaginando um cenário em que as moedas fiduciárias estejam no sistema do DeFi, ou mesmo em que as criptomoedas roubem parte do papel das divisas emitidas por governos.

Apesar de seu potencial para revolucionar o sistema financeiro global, as DeFi ainda não passaram pela curva de valorização que criou muitos milionários donos de outras classes de criptomoedas. Em outras palavras, estão defasadas, e é isso que permite a equipe da Empiricus assegurar que elas têm ótimas probabilidades de ganhar valor já em 2022.

Em 2021, sua ‘Mega da Virada’ será no dia 29 de novembro

O ambiente está tão favorável a uma explosão das DeFi que elas vêm sendo consideradas por muitos o melhor investimento em criptomoedas para 2022. Se formos mais otimistas, elas podem inclusive já ajudar investidores a fechar as contas no azul ainda este ano – e terem a possibilidade de mudarem de vida nos 12 meses seguintes.

Essa é a opinião dos pesquisadores da Empiricus. Por isso, a casa fará uma transmissão extraordinária no próximo dia 29, às 19h, para mostrar a todos os investidores interessados no mundo cripto tudo que as DeFi podem fazer pelas finanças globais e, principalmente, para as finanças pessoais de quem comprá-las agora.

Para participar, basta inscrever-se o mais breve possível neste link, antes que as vagas pré-reservadas se esgotem.

Além de o evento ser gratuito e online, nele será revelada a primeira criptomoeda DeFi da lista elaborada pelos especialistas, para todos os que acompanharem a transmissão, independentemente de serem assinantes da Empiricus ou não.

A expectativa é a de que a lista de criptoativos selecionados possa se valorizar em 200 vezes, transformando um aporte de R$ 5 mil, por exemplo, numa quantia milionária.

[VAGAS LIMITADAS] INSCREVA-SE NO EVENTO E CONHEÇA A PRIMEIRA CRIPTOMOEDA DEFI DA LISTA CAPAZ DE TRANSFORMAR R$ 5 MIL EM R$ 1 MILHÃO