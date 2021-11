Mega loja das Casas Bahia; origem da covid-19 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias de hoje:

As quentes do dia

Casas Bahia: Mega loja tem casa inteligente, vinhos e até cabeleireiro

Loja laboratório das Casas Bahia tem estações para jogar videogame de graça e usa tecnologia de ponta para impulsionar as vendas

Novo estudo mostra origem do primeiro paciente de covid no mundo

Artigo publicado na revista Science aponta que marco zero da pandemia está relacionado a uma vendedora em 11 de dezembro, e não a um contador

Tesla? Buffett teve ganho de 3.700% com aposta em outro carro elétrico

Bilionário investidor comprou de uma então desconhecida montadora chinesa por US$ 232 milhões há 13 anos; hoje a fatia vale US$ 8,7 bilhões

Alliar recebe proposta de aquisição com prêmio de 35% por ação

Proposta de fundo de Nelson Tanure estabelece 20,50 reais por papel; empresa tem até a próxima sexta-feira para dar uma resposta

Canadá avalia uso da vacina da Pfizer em crianças a partir dos 5 anos

A decisão deve ser influenciada pela escolha dos EUA, que já vacinou 2,6 milhões de crianças com o imunizante. No Brasil, apenas adolescentes com idades acima dos 12 anos podem ser vacinados

Maior leilão portuário dos últimos 20 anos acontece nesta sexta

Com investimentos de quase R$ 700 milhões, licitação de terminal do porto de Santos deve destravar gargalo logístico; Petrobras é forte concorrente

Dia do Empreendedorismo Feminino: o cenário das empresárias do Brasil

Data foi criada pela ONU para celebrar e incentivar protagonismo feminino nos negócios; no Brasil, as mulheres já são quase metade dos empreendedores

Política e mundo

Brasil recebe 1 milhão de doses da vacina Janssen contra covid

O volume é parte do total de 38 milhões de vacinas encomendadas pelo órgão até o fim de 2021

Governo analisa ajustes na PEC dos Precatórios para garantir aprovação

Entre senadores governistas, circula uma tabela que indica 40 votos favoráveis garantidos e outros 13 possíveis

Quase 10% dos cariocas estão com a vacinação contra covid atrasada

Postos vão ficar abertos nesta sexta-feira até as 17h no mutirão da segunda dose, que está liberada para todos os maiores de 12 anos

Enquanto você desligou...

Ambev supera meta de contratação de funcionários e fornecedores negros

A fabricante de bebidas Ambev superou as metas de contratação de funcionários pretos e pardos e gerou mais de R$ 15 milhões em negócios com empreendedores negros; fabricante de bebidas prevê mais avanços

E-commerce Edega reduz de todos os vinhos em até 20%

Descontos que vão de 15% a 20% serão aplicados em todos os rótulos de forma permanente. Leitores da EXAME terão desconto adicional de 10%. Veja como usar

Jeff Bezos compra mansão no Havaí por US$ 78 milhões; veja fotos

A propriedade isolada se estende por mais de cinco hectares de terra, inclui um complexo de casas, piscina de 65 m², lago para pesca e praias particulares

Abertura de mercado

Exame Flash