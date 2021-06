Mega-Sena: aposta única em São Paulo ganha R$ 7 milhões

O prêmio foi de exatamente de 7.098.061,76 milhões de reais, referente ao concurso 2382 da Mega-Sena. O vencedor foi uma pessoa de São Paulo, que jogou via internet e cravou as seis dezenas (06-09-19-38-53-55) sorteadas pela Caixa neste sábado, 19 de junho.

Outras 52 apostas acertaram a quina, com um prêmio de 41.816,28 reais cada um. E mais 4.044 bilhetes acertaram a quadra. Cada um levará 768,13 reais

Quando acontece o próximo sorteio da Mega-Sena?

O concurso 2383 está marcado para a próxima quarta-feira, 23 de junho. O sorteio terá início a partir das 20h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube. Existe ainda a possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV!.

Como apostar no próximo sorteio da Mega-Sena?

É preciso fazer uma aposta de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa ou no site especial de loterias do banco. Serão validadas todas as apostas registradas até 19h da própria quarta-feira.

Qual a chance de ganhar?

A probabilidade de ganhar em cada sorteio depende do número de dezenas apostadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, o de 4,50 reais e a chance de levar o prêmio é de 1 em 50.063.860, segundo a própria Caixa.

Para uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo, o preço sobe consideravelmente, para 22.522,50 reais, e a chance de acertar o prêmio também é maior, de 1 em 10.003, também segundo a Caixa.